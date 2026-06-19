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Berlin Blockchain Week: Der nächste Krypto-Boom könnte nichts mit Bitcoin zu tun haben

Berlin wird erneut zum Treffpunkt der internationalen Krypto-Szene. Doch auf der Berlin Blockchain Week geht es längst nicht mehr nur um Bitcoin, Ethereum oder neue Token. BTC-ECHO ist vor Ort.

Dominic Döllel
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Das Brandenburger Tor in Berlin bei Sonnenaufgang mit leerem Pariser Platz. Hinter dem historischen Wahrzeichen erhebt sich ein überdimensionales orangefarbenes Bitcoin-Logo, das den Himmel dominiert und das Tor optisch in seinen Schatten stellt. Die Kombination aus klassischer Architektur und Kryptowährung symbolisiert die wachsende Bedeutung von Bitcoin in Berlin und Deutschland.

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Die Berlin Blockchain Week vereint die Krypto-Szene in der deutschen Hauptstadt

Berlin ist in dieser Woche erneut Treffpunkt der internationalen Krypto-Szene. Doch wer auf der Berlin Blockchain Week vor allem über neue Token und Kursziele sprechen will, dürfte überrascht werden. Die großen Debatten der Branche drehen sich inzwischen um künstliche Intelligenz, digitale Souveränität und die Frage, welche Rolle Blockchain-Netzwerke in einer zunehmend von Plattformen dominierten Internetwelt spielen. BTC-ECHO ist live vor Ort.

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