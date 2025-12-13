App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Coinbase: 50€ verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
3.16 T $
Bitcoin-Kurs90,063.00 $0.12%
Ethereum-Kurs3,105.97 $1.69%
XRP-Kurs2.03 $1.97%
BNB-Kurs901.34 $2.90%
Solana-Kurs133.12 $0.61%
TRON-Kurs0.272085 $-1.14%
Dogecoin-Kurs0.139354 $2.95%
Cardano-Kurs0.412362 $1.53%
Zcash-Kurs437.72 $-4.11%
Hyperliquid-Kurs28.97 $-0.40%
Chainlink-Kurs13.78 $2.55%
Meinungs-ECHO 

Warum der große Krypto-Bullrun laut Experten erst 2026 kommt

Tschüss, aus, vorbei? Der Bullenmarkt ist laut diesen Experten nicht am Ende. Er beginnt bald erst richtig. Die Bananen-These.

Giacomo Maihofer
Teilen
Bitcoin-Kurs90,063.00 $0.12 %
Bitcoin kaufen
Geldscheine regnen herab

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Bullrun ist nicht abgesagt. Nur verschoben

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Vierjahreszyklus laut Raoul Pal nur verlängert wurde
  • Wieso Liquidität das Lieblingsargument bleibt
  • Weshalb der Bullrun laut Experten in 2026 beginnt

Es gibt zwei Arten, wie sich Markthochphasen interpretieren lassen. Die einen sprechen vom Top. Die anderen meinen eher: “Kurze Werbepause. Geht gleich weiter.” Aktuell sind wir laut manchen Experten eindeutig in Phase zwei. Sie erklären, warum sich alles falsch anfühlt – obwohl gerade erst alles richtig wird. Die Botschaft dieser Woche lautet: Die große Party am Krypto-Markt ist nicht abgesagt. Der DJ steckt bloß im Stau.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Ethereum-Münze vor einem bunten Hintergrund
Die Zukunft der zweitgrößten KryptowährungEthereum 2030: Drei Szenarien mit ETH-Kursprognose
Die Grafik zeigt einen Stablecoin
Liquidität der ZukunftStablecoins eine Gefahr? Warum Experten vor Risiken warnen
XRP-Münze liegt auf Tisch
FaktencheckRipple zwischen Hype und Realität: Nutzen Banken wirklich XRP?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MemeCore
1.71 $
10.63%
Arbitrum
0.212279 $
6.21%
Worldcoin
0.596297 $
4.65%
Cosmos Hub
2.18 $
4.65%
Polkadot
2.05 $
4.39%
Aptos
1.69 $
4.19%
NEAR Protocol
1.66 $
3.98%
Uniswap
5.46 $
3.92%
POL (ex-MATIC)
0.121129 $
3.84%
Aave
197.92 $
3.83%
Provenance Blockchain
0.027418 $
-8.17%
Zcash
437.72 $
-4.11%
Quant
79.88 $
-3.67%
Canton
0.071259 $
-1.89%
TRON
0.272085 $
-1.14%
Hedera
0.122950 $
-0.91%
Hyperliquid
28.97 $
-0.40%
Function FBTC
90,557.00 $
-0.35%
HTX DAO
0.000002 $
-0.34%
Pi Network
0.206290 $
-0.20%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren