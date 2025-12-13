Tschüss, aus, vorbei? Der Bullenmarkt ist laut diesen Experten nicht am Ende. Er beginnt bald erst richtig. Die Bananen-These.

Warum der große Krypto-Bullrun laut Experten erst 2026 kommt

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Vierjahreszyklus laut Raoul Pal nur verlängert wurde

Wieso Liquidität das Lieblingsargument bleibt

Weshalb der Bullrun laut Experten in 2026 beginnt

Es gibt zwei Arten, wie sich Markthochphasen interpretieren lassen. Die einen sprechen vom Top. Die anderen meinen eher: “Kurze Werbepause. Geht gleich weiter.” Aktuell sind wir laut manchen Experten eindeutig in Phase zwei. Sie erklären, warum sich alles falsch anfühlt – obwohl gerade erst alles richtig wird. Die Botschaft dieser Woche lautet: Die große Party am Krypto-Markt ist nicht abgesagt. Der DJ steckt bloß im Stau.

