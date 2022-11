Auch gut eine Woche nach den ersten Meldungen rundum die Pleite der viertgrößten Krypto-Börse FTX ist der Markt erschüttert. Zwar konnte sich Bitcoin (BTC) von seinem Zweijahrestief von unter 16.000 US-Dollar auf mittlerweile 16.750 US-Dollar erholen, große Teile des Krypto-Marktes zeigen sich jedoch von ihrer bearishen Seite. So hat der Crypto.com Token Cronos (CRO) im 7-Tage-Vergleich etwa 24,8 Prozent eingebüßt, Huobi (HT) 25,6 und Nexo (NEXO) rund 16,5 Prozent. Im 24-Stundenvergleich gehört der Trust Wallet Token (TWT) zu den größten Verlierern am Altcoin-Markt, verzeichnet jedoch im Wochenvergleich weiterhin knapp 80 Prozent Gewinn – geprellte Anleger:innen kehren zugunsten von dezentraler Verwahrung zentralisierten Krypto-Börsen den Rücken.

Doch auch am Bärenmarkt gibt es Gewinner. Im Folgenden die drei Altcoins der Top 50, die den Markt im 24-Stundenvergleich outperformen.

Chiliz (CHZ): Gold für NFT-Plattform

Chiliz (CHZ) ist der Token von Socios, einer NFT-Plattform für Fan-Token aus dem Sportbereich. Am kommenden Sonntag, dem 20. November 2022, startet in Katar die Fußball-WM – wohl ein Grund für das aktuelle Wachstum des Altcoins, der sich aktuell auf dem 38. Rang der größten Kryptowährungen befindet.

Aktuell handelt CHZ zu einem Kurs von 0,23 US-Dollar, damit 12,7 Prozent höher als gestern und im Monatsvergleich sogar 26,7 Prozent im Plus. Sein Allzeithoch erreichte Chiliz am 13. März 2021 bei 0,87 US-Dollar. Ob Anleger:innen den Altcoin in der aktuellen Marktphase auf ähnliche Höhen hieven können, ist fraglich.

Algorand (ALGO): FIFA-Partner auf dem zweiten Altcoin-Platz

Als offizielle WM-Partner-Blockchain kann auch Algorand (ALGO) von der Fußball-Vorfreude profitieren. Im Tagesvergleich konnte ALGO 5,15 Prozent dazugewinnen, auf Wochensicht verzeichnet der Altcoin allerdings einen Verlust von 15,2 Prozent. Mit aktuell 0,28 US-Dollar ist der Token weiterhin weit entfernt vom Allzeithoch, welches Algorand am 20. Juni 2019 zu einem Kurs von 3,56 US-Dollar aufstellte.

Wenn ihr wissen wollt, wie genau die Blockchain funktioniert und welche Aufgaben sie an der Seite der FIFA übernimmt, dann sei euch das aktuelle BTC-ECHO Magazin ans Herz gelegt, in dem sich Redakteur Moritz Draht mit dem Altcoin beschäftigt: Algorand: Das steckt in der WM-Blockchain

Terra Luna Classic (LUNC): Bronzemedaille für totgeglaubten Altcoin

Die Terra-Pleite hat vor einigen Monaten ein Beben am Krypto-Markt ausgelöst, das auch in Zeiten der Causa FTX nachhaltig spürbar ist. Doch die LUNA-Community hält sich wacker, hat etwa mit einer neuen Transaktionssteuer und einer Staking-Plattform versucht, die Umbenennung des Altcoins, Terra Luna Classic, am Leben zu halten. So verzeichnet LUNC im Tagesvergleich ein Plus von 4,71 Prozent, muss aber auf Monatssicht ein Kurs-Minus von 30,87 Prozent beklagen. Von seinem Allzeithoch von 119,18 US-Dollar (5. April 2022) freilich weiterhin meilenweit entfernt.

