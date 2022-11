Algorand  Das steckt in der WM-Blockchain

Das steckt in der WM-Blockchain

Während die Klimaanlagen in den Stadien hochgefahren, Boykott-Aufrufe lauter und Fans mit Werbeartikeln eingestimmt werden, läuft sich Algorand allmählich für das größte Sportereignis des Jahres warm. Als offizieller FIFA-Partner wickelt die Blockchain das NFT-Geschäft zur WM ab – hat aber weit mehr als tokenisierte Fußballclips im Köcher.

Algorand: Proof of Stake für schmale Wallets

Entworfen wurde Algorand von einem der anerkanntesten Kryptographen: Silvio Micali, Informatik-Professor am MIT und Turing-Preisträger. Seine Expertise für dezentrale Technologien hat einige Innovationen in Algorand einfließen lassen. Wie Ethereum auch läuft die Blockchain auf dem Proof-of-Stake-Verfahren, mit einem feinen Unterschied: Bei Algorand müssen keine zigtausend Dollar ausgegeben werden, praktisch alle Token-Holder beteiligen sich an dem Konsensverfahren – und verdienen daran mit.

