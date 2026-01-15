In diesem Artikel erfährst du:
- Auf welche Privacy Coins Institutionen wirklich setzen
- Welche etablierten Chains sich optimal positionieren
- Die spannendsten Projekte, deren Token-Launches noch bevorstehen
Das Privacy-Narrativ ist zurück. Nach der Kursexplosion bei ZEC, XMR und DASH suchen Trader nun nach dem nächsten heißen Kandidaten im Sektor. Doch dieser hat sich verschoben: Privacy ist nicht länger ein Nischen-Feature für Cypherpunks, sondern entwickelt sich zur stillen Infrastruktur für DeFi, institutionelle Tokenisierung und verschlüsselte Kommunikation – mit potenziell massiven Folgen für ganze Ökosysteme. “Privacy ist das eine Feature, das entscheidend dafür ist, dass die Finanzwelt on-chain geht“, schrieb der Venture-Gigant a16z in seinem Ausblick für 2026. Während sich Blockchains technisch angleichen und Assets frei wandern, bindet Privacy Kapital, weil jeder Chain-Wechsel Spuren hinterlässt. Für Anleger öffnet das ein breiteres Spielfeld an Beta-Plays. Sechs Projekte stehen dabei besonders im Fokus.
