BTC-ECHO
DFB: Krypto-Börse Bitvavo wird neuer Partner des Deutschen Fußball-Bundes
Privacy Coins im Check 

ZEC und XMR waren erst der Anfang – diese Altcoins könnten folgen

Zcash und Monero sind gelaufen – doch was kommt danach? Welche Krypto-Projekte jetzt Chancen für Anleger bieten.

Johannes Macswayed
Monero-Kurs704.39 $-0.76 %
Digitale Währung, physische Silbermünze, Monero und ZCash. Monero-Nahaufnahme-Konzept.

Beitragsbild: Shutterstock: KI-Bearbeitung durch Redaktion

 | Privacy-Comeback: Nach Monero und Zcash rückt nun die neue Generation in den Fokus

In diesem Artikel erfährst du:

  • Auf welche Privacy Coins Institutionen wirklich setzen
  • Welche etablierten Chains sich optimal positionieren
  • Die spannendsten Projekte, deren Token-Launches noch bevorstehen

Das Privacy-Narrativ ist zurück. Nach der Kursexplosion bei ZEC, XMR und DASH suchen Trader nun nach dem nächsten heißen Kandidaten im Sektor. Doch dieser hat sich verschoben: Privacy ist nicht länger ein Nischen-Feature für Cypherpunks, sondern entwickelt sich zur stillen Infrastruktur für DeFi, institutionelle Tokenisierung und verschlüsselte Kommunikation – mit potenziell massiven Folgen für ganze Ökosysteme. “Privacy ist das eine Feature, das entscheidend dafür ist, dass die Finanzwelt on-chain geht“, schrieb der Venture-Gigant a16z in seinem Ausblick für 2026. Während sich Blockchains technisch angleichen und Assets frei wandern, bindet Privacy Kapital, weil jeder Chain-Wechsel Spuren hinterlässt. Für Anleger öffnet das ein breiteres Spielfeld an Beta-Plays. Sechs Projekte stehen dabei besonders im Fokus.

