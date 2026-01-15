Zcash und Monero sind gelaufen – doch was kommt danach? Welche Krypto-Projekte jetzt Chancen für Anleger bieten.

ZEC und XMR waren erst der Anfang – diese Altcoins könnten folgen

ZEC und XMR waren erst der Anfang – diese Altcoins könnten folgen

In diesem Artikel erfährst du: Auf welche Privacy Coins Institutionen wirklich setzen

Welche etablierten Chains sich optimal positionieren

Die spannendsten Projekte, deren Token-Launches noch bevorstehen

Das Privacy-Narrativ ist zurück. Nach der Kursexplosion bei ZEC, XMR und DASH suchen Trader nun nach dem nächsten heißen Kandidaten im Sektor. Doch dieser hat sich verschoben: Privacy ist nicht länger ein Nischen-Feature für Cypherpunks, sondern entwickelt sich zur stillen Infrastruktur für DeFi, institutionelle Tokenisierung und verschlüsselte Kommunikation – mit potenziell massiven Folgen für ganze Ökosysteme. “Privacy ist das eine Feature, das entscheidend dafür ist, dass die Finanzwelt on-chain geht“, schrieb der Venture-Gigant a16z in seinem Ausblick für 2026. Während sich Blockchains technisch angleichen und Assets frei wandern, bindet Privacy Kapital, weil jeder Chain-Wechsel Spuren hinterlässt. Für Anleger öffnet das ein breiteres Spielfeld an Beta-Plays. Sechs Projekte stehen dabei besonders im Fokus.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.

Monero (XMR) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Monero (XMR) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Monero (XMR) kaufen Leitfaden