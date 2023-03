Im Zuge des USDC-Depeggings strömen Anleger in DeFi-Protokolle. Uniswap verzeichnet ein Rekordvolumen.

Die Wirren um die Implosion der Silicon Valley Bank ziehen im Krypto-Space weiter ihre Kreise. Auch im DeFi-Sektor gibt es Konsequenzen. Mit Blick auf das Transaktionsvolumen muss man allerdings konstatieren: Sie sind positiv.

Die größte DeFi-Plattform Uniswap verzeichnete am Samstag (11. März) ein Rekordvolumen von 11,8 Milliarden US-Dollar. Das zeigen Daten von Dune Analytics. Zum Vergleich: Das tägliche Handelsvolumen der größten zentralisierten Bitcoin-Börse der Welt, Binance, beträgt im Durchschnitt 18 Milliarden US-Dollar. Coinbase, die Nummer zwei, bringt es auf rund zwei Milliarden USD. Damit läuft Uniswap so manchem zentralisierten Pendant für mindestens einen Tag den Rang ab.

Binance und Co. stellen Handel ein: Flucht in DeFi

Grund für den massiven Run auf dezentrale Börsen war das Depegging von Stablecoins wie DAI und USDC. Insbesondere letzterer galt als heißer Anwärter auf den Titel des größten USD-Stablecoins nach Marktkapitalisierung. Grund für den Stabilitätsverlust des von USDC (zeitweise handelte der Stablecoin bei 0,87 USD) war die Exposition seiner Schöpferin Circle bei der in Konkurs geratenen Silicon Valley Bank.

Podcast

Im Zuge des Depeggings stellten zentrale Exchanges wie Binance den Handel mit den in Schieflage geratenen Stablecoins ein. So mancher Anleger suchte folglich sein Heil in dezentralen Börsen wie Uniswap, um USDC-Positionen abzustoßen. Noch heute ist USDC auf Uniswap der meistgehandelte Coin.

Mittlerweile hat sich der USDC-Wert stabilisiert. Hintergrund ist der Bailout der Silicon Valley Bank durch das US-Finanzministerium sowie die Fed. Die 3,3 Milliarden US-Dollar, die Circle bei der SVB geparkt hatte, sind demnach gerettet und die Liquiditätslücke geschlossen. Dies geht aus einer entsprechenden Pressemitteilung von Circle hervor.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500, der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (86 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter