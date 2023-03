Die Regulierungsbehörden der USA haben es auf den Krypto-Space abgesehen. Was sind die Folgen für die EU? Das meint die BTC-ECHO Community.

USA vs. Krypto: Kann es für die EU gefährlich werden?

Die Causa FTX beherrscht noch immer den Krypto-Space. Nutzen die Regulierungsbehörden insbesondere in den USA den Betrugsfall als Begründung, um hart gegen den gesamten Sektor vorzugehen. So gibt es etwa Vorstöße seitens der Finanzaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC), die es de facto nur noch regulierten Banken erlauben würde, Kryptowährungen zu halten – um die Anleger:innen zu schützen. Im Krypto- und DeFi-Bereich sorgen Vorstöße wie diese für Unmut.

Mit der Markets in Crypto-Assets (MiCA) Regulierung hat die Europäische Union einen gesetzlichen Rahmen geschaffen, der den Krypto-Space in den hiesigen Gefilden regeln soll. Eigentlich sollten die Vorstöße anderer Nationen daran nicht viel ändern können. Eigentlich, denn Sorgen bereiten die Vorstöße der USA dennoch vielen Krypto-Enthusiasten.

Wir haben deshalb in der BTC-ECHO Community nachgefragt: “Wird sich der US-Regulierungswahn bei Kryptos auf die EU auswirken?”

Die Antwortmöglichkeiten waren die Folgenden:

Ja, stark!

Ja, ein bisschen.

Nein, wir haben MiCA!

Ist mir egal.

USA vs. Krypto: Gefahr für die EU? Die Ergebnisse

Insgesamt haben 1.315 Mitglieder der BTC-ECHO auf LinkedIn, Twitter, Instagram, Telegram und YouTube abgestimmt. Das Ergebnis fällt recht deutlich aus: Die Mehrheit von euch ist der Meinung, dass der Anti-Krypto-Kurs der USA durchaus gefährlich für die EU werden kann. Insgesamt 1.035 sind dieser Meinung, wenngleich nur 597 von einer großen Gefahr ausgehen – 438 schätzen die Gefahr immerhin als vorhanden ein. 185 sind indessen der Meinung, dass der europäische Krypto-Space durch die MiCA-Verordnung geschützt ist. 130 Community-Mitgliedern war die Frage egal.

Bleibt zu hoffen, dass die Mehrheit der BTC-ECHO Community sich grundlos sorgt und die Vorstöße von SEC-Chef Gary Gensler in der EU keine Nachahmer finden.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500, der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (86 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter