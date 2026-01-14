App herunterladen
Bitcoin aktuell 

Trump versus Powell: Das ist die Stunde von Bitcoin

Während geopolitische Risiken Unsicherheit an den Finanzmärkten säen, wird Bitcoin zu einem immer wichtigeren Bestandteil im Portfolio.

David Scheider
Bitcoin-Kurs95,308.00 $4.43 %
Trump links und Jerome Powell rechts stehen im Konflikt. Dazwischen: Bitcoin

Beitragsbild: KI-generiert

 | Bitcoin könnte vom Konflikt zwischen Trump und Powell profitieren

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der offene Machtkampf zwischen Trump und Fed-Chef Powell das Vertrauen in den US-Dollar erschüttert
  • Wie Bitcoin als politisch neutrales Asset von geopolitischen Krisen profitieren könnte
  • Weshalb Investoren Bitcoin zunehmend als Absicherung gegen politische und wirtschaftliche Risiken sehen

Die geopolitische Lage war selten so komplex. Während die USA innenpolitisch um die Rezeption der Epstein-Akten feilschen, tut ihr amtierender Präsident alles, um die Aufmerksamkeit der Wählerinnen und Wähler der größten Volkswirtschaft der Welt auf andere Krisenherde zu lenken. Und Ablenkung gibt es reichlich: Venezuela, Iran, Fed. Kaum zu glauben, aber allesamt sind es Themen der letzten Wochen. BTC-ECHO hat die Folgen der geopolitischen Krisen für die weitere Entwicklung von Bitcoin analysiert.

