Trump versus Powell: Das ist die Stunde von Bitcoin

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der offene Machtkampf zwischen Trump und Fed-Chef Powell das Vertrauen in den US-Dollar erschüttert
- Wie Bitcoin als politisch neutrales Asset von geopolitischen Krisen profitieren könnte
- Weshalb Investoren Bitcoin zunehmend als Absicherung gegen politische und wirtschaftliche Risiken sehen
Die geopolitische Lage war selten so komplex. Während die USA innenpolitisch um die Rezeption der Epstein-Akten feilschen, tut ihr amtierender Präsident alles, um die Aufmerksamkeit der Wählerinnen und Wähler der größten Volkswirtschaft der Welt auf andere Krisenherde zu lenken. Und Ablenkung gibt es reichlich: Venezuela, Iran, Fed. Kaum zu glauben, aber allesamt sind es Themen der letzten Wochen. BTC-ECHO hat die Folgen der geopolitischen Krisen für die weitere Entwicklung von Bitcoin analysiert.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
MemeCore
1.59 $
-5.77%
Provenance Blockchain
0.023760 $
-2.95%
Figure Heloc
1.03 $
-0.45%
sUSDS
1.08 $
-0.42%
LEO Token
9.06 $
-0.10%
USDS
0.999759 $
-0.06%
Ripple USD
0.999395 $
-0.02%
Ethena Staked USDe
1.21 $
-0.01%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
0.999592 $
-0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%