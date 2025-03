Sinkendes Wirtschaftswachstum, explodierende Inflation: Die Angst vor einer Stagflation ist zurück. Was sie für Krypto bedeutet.

Was dafür spricht – und dagegen

In diesem Artikel erfährst du: Was eine Stagflation ist

Warum Ökonomen sie so fürchten

Welche Beispiele es für eine Stagflation in der Geschichte gibt

Wie sie Krypto gefährden könnte

Sie ist wieder da: die Angst vor der Stagflation. Drei Jahre ist es her, dass dieses ökonomische Schreckgespenst die Welt in Atem hielt – nun häufen sich erneut die Warnzeichen. Vor allem die Handelspolitik von Donald Trump macht das Thema wieder aktuell. Die Kombination ist gefährlich: stagnierende Wirtschaft bei gleichzeitig hoher Inflation – einer der größten Albträume von Ökonomen und Notenbankern. Und für Anleger gilt: In solchen Phasen flieht das Kapital oft aus Risikoanlagen wie Kryptowährungen. Doch genau das könnte unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Chance für die Branche sein.

