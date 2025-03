In diesem Artikel erfährst du: Warum die Bitcoin-Community die Begnadigung von Ross Ulbricht forderte

Was Anleger über die Krypto-Interessenkonflikte des Trump-Clans wissen müssen

Weshalb der US-Präsident von zwielichtigen Krypto-Gestalten belagert wird

Donald Trump hält die Krypto-Welt in Atem. Löste sein Wahlsieg noch eine Kursrallye bei Bitcoin, XRP und Co. aus, gilt seine aggressive Zollpolitik als Hauptursache der drastischen Krypto-Korrektur. An der Verunsicherung der Anleger konnte selbst die Verkündung der strategischen Bitcoin-Reserve nur wenig ändern. Doch direkt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit löste der US-Präsident noch ein anderes Wahlkampfversprechen ein: die vorzeitige Begnadigung von Silk-Road-Gründer Ross Ulbricht. Was die libertär eingestellte Bitcoin-Community jubeln ließ, bringt nun jedoch einige (mutmaßliche) Krypto-Verbrecher auf den Plan, die weniger Sympathie genießen dürften.

