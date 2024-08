In diesem Artikel erfährst du: Was es mit Sun Pump auf sich hat und wie es funktionert

Was die Bonding Curve mit der Preisfindung zu tun hat

Welche Tron Memecoins gerade besonders gefragt sind

Wo die größten Sun-Pump-Potenziale schlummern

Tron, das von Justin Sun gegründete Blockchain-Ökosystem, hat sich besonders in den letzten Monaten als wichtiger Akteur in Sachen DeFi und Blockchain-Gaming positioniert. Nun will Tron auch im Memecoin-Sektor mitmischen und startet mit Sun Pump ein eigenes Memecoin-Launchpad, das Pump Fun auf Solana Konkurrenz machen soll.

Am 13. August 2024 ging Sun Pump offiziell an den Start. Dort kann nun jeder seine eigenen Memecoins in nur wenigen Klicks erstellen – und das ohne jegliche Programmierkenntnisse. Das Timing könnte kaum besser sein, da der Konkurrent Pump Fun derzeit etwas von FUD geplagt wird. Die Token, die dort erstellt werden, sind stark verwässert und dort Gewinne zu erzielen, ist zunehmend schwieriger. Sun Pump will diese Schwächen für sich ausnutzen und das Handelsvolumen von Solana auf Tron ziehen. Dafür starten Tron und SunPump ein 10-Millionen-Dollar-Programm zur Förderung von Meme-Token, die auf der Plattform gestartet werden.

