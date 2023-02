Das Tokenisierungsunternehmen heartstocks hebt sich von der Konkurrenz ab: Anstatt Unternehmen, Immobilien oder Luxusgegenstände als Fremdkapitalprodukt zu tokenisieren, gibt es Aktien heraus. Dabei ist das Unternehmen eher unbekannt. Erst vor kurzem hat es seinen Stealth Modus deaktiviert. Der Hauptsitz des von Till Rügge geführten Start-ups befindet sich in Liechtenstein. Denn dort herrscht die wahrscheinlich progressivste Krypto-Regulierung in Europa. Diese ermöglicht die Tokenisierung von Eigenkapital – ein Vorteil für Investoren und Emittenten.

Im Gespräch mit Till Rügge wollten wir von ihm wissen, warum der Hype um digitale Wertpapiere ausgeblieben ist, wieso heartstocks einen Mercedes 300 tokenisiert hat und ob das aktuelle Marktumfeld ein Vorteil ist. Das vollständige Interview findet ihr im BTC-ECHO Experts Podcast.

BTC-ECHO: Der Hype der digitalen Wertpapiere ist bislang ausgeblieben. Liegt das daran, dass wir in Deutschland bisher keine Aktien und kein Eigenkapital tokenisieren konnten?

Till Rüge: Im gesamten Bereich Tokenisierung sind wir am Markt noch sehr früh. Die Infrastruktur bei vielen großen Instituten ist heute noch gar nicht gegeben. Wie wir in Deutschland sehen können, ist die Regulatorik noch in den Kinderschuhen. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die dazu führen, dass es bis heute noch keinen wirklichen Durchbruch in der Branche gegeben hat. Dennoch ist der Finanzierungsweg über Eigenkapital die nächste Evolutionsstufe des Bereichs Tokenisierung.

Eure Webseite zeigt einen Mercedes 300. Schätzwert: 1,8 Millionen Euro. Einen Teil des Autos kann man über eine digitale Aktie erwerben. Wie seid ihr dazu gekommen, ein Auto zu tokenisieren?

Das Auto hat für uns einen ganz starken symbolischen Charakter. Es ist das Asset unseres ersten Investoren, der auch eine Jahrhundert-lange Expertise im Bereich Oldtimer besitzt. Unser Ziel ist es aber, ein Markt für alternative Investments aufzubauen, der deutlich größer als der klassische Markt wird. Dabei geht es nicht unbedingt nur um die Tokenisierung von Kulturgütern und Sachwerten. Sondern um alle Werte, die bis heute zu klein für den Kapitalmarkt sind: Klein- und mittelständische Unternehmen, nachhaltige Infrastruktur, Solaranlagen, Wälder, Windparks, aber auch intellektueller Besitz.

Ist das aktuelle Marktumfeld eher ein Vorteil oder ein Nachteil?

Definitiv ist zurzeit ein schwieriges Marktumfeld, auch wenn wir uns Krypto und Blockchain zusätzlich anschauen. Nichtsdestotrotz gibt es gerade in Zeiten der Krise unglaubliche Chancen, Unternehmen neu aufzubauen und wirkliche Innovation stattfinden zu lassen. Man darf nicht vergessen: Gerade der ganze Bereich Blockchain, Krypto und Tokenisierung steckt wirklich noch in den absoluten Kinderschuhen.

