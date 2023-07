Auf der SUI-Blockchain hebt die Anzahl der Transaktionen ab. 29 Millionen Stück waren es allein in den letzten 24 Stunden. Damit überholt SUI sogar den Konkurrenten Solana: Das Projekt brachte es am 16. Juli auf 17 Millionen Transaktionen. Der Grund für den rasanten Anstieg ist das Blockchain-Spiel “Sui 8192”. Ein Anlass zur Freude für viele SUI-Fans. Nach dem Hype um den Airdrop erhoffen sich Nutzer jetzt nachhaltiges Wachstum und mehr Anwendungsfälle im Netzwerk.

Kleines Spiel mit großer Wirkung

8192 ist das erste Spiel im SUI-Kosmos, das vollständig On-Chain läuft. Als Vorlage diente das Puzzle-Spiel “2048”, bei dem die Spieler Kacheln innerhalb einer 4X4 Matrix verschieben und kombinieren, bis ein Wert von eben 2048 erreicht ist.

Der Cloud daran: Jede Bewegung im Spiel löst eine Transaktion aus. Bei jeder Aktion wird der Zustand des Spiels als Objekt, “ähnlich wie das Prägen eines NFTs” in die Blockchain eingeschrieben. “Angesichts der visuellen Elemente des Spiels kann es auch als dynamisches NFT betrachtet werden”, so SUI in einem Blogpost. Die Spieler sind damit immer auch Eigentümer der Partie. Dementsprechend ist es möglich, Spielstände zu übertragen.

Hinter dem Spiel steckt das Entwicklerteam des Sui-Wallet-Anbieters Ethos Wallet. Als Transaktion erfordert jeder Spielzug die Zahlung einer Gebühr (Gas). Um das Gameplay zu optimieren, hat Ethos einen Vorabgenehmigungsmechanismus in die Wallet integriert. Die Nutzer können vor jedem Spiel einen Token-Betrag festlegen, “sodass die Wallet nicht bei jedem Spielzug um Genehmigung bitten muss”.

Um die Aktivität durch das Mini-Spiel weiter anzuheizen, stellt die SUI-Foundation fünf Millionen US-Dollar zur Verfügung. Spieler können Belohnungen in Form von SUI-Token verdienen, indem sie mit anderen Spielern konkurrieren oder Aufgaben abschließen. Ob sich der Hype um das Blockchain-Spiel in einer nachhaltig gesteigerten Transaktionsaktivität niederschlägt, bleibt abzuwarten.

Am 6. Juli begann der rasante Anstieg der Transaktionen. Der Kurs des SUI-Coin zeigt sich jedoch unbeeindruckt.

Zuletzt machte die Layer-1-Blockchain mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Die Vorwürfe lauteten: Verdächtige Token-Bewegungen, zu großer Einfluss des Venture-Kapitals und undurchsichtige Tokenomics.

SUI-Enthusiasten dürfte der derzeitige Transaktions-Schub jedenfalls freuen. Denn nach dem verflogenen Hype um den Airdrop des SUI-Coin und dem Launch der Blockchain, ist jeder Impuls in Richtung eines breiteren Anwendungsfeldes begrüßenswert. Durch weitere Funktionen und Apps erhofft man sich eine wachsende Community. Hier hat SUI verglichen mit Solana noch Nachholbedarf. "Auch wenn der Tausch oder das Verschenken eines gespielten Spiels möglicherweise nur einen minimalen Nutzen hat, ist diese Funktion ein Beispiel für andere Apps, wie zum Beispiel kollaborative Produktivitätstools", so das SUI-Team. In jedem Fall gibt 8192 einen Vorgeschmack darauf, wie das Objekt-basierte Modell von SUI in Zukunft die Branche aufrütteln könnten.

