Dynamische Non-fungible Token: Was steckt hinter den neuartigen NFTs und welche Projekte arbeiten bereits mit ihnen?

Die Welt der Non-fungible Token entwickelt sich stetig weiter. Neben der zunehmenden Integration von NFTs in DeFi-Anwendungen, sind dynamische NFTs derzeit einer der größten neuen Trends im NFT-Space. Dynamische NFTs sind Non-fungible Token, deren Metadaten und visuelle Darstellung sich unter bestimmten Umständen verändern können, während statische NFTs unveränderlich sind und ihre visuellen und inhaltlichen Merkmale beibehalten, unabhängig davon, wer sie besitzt oder wie oft sie gehandelt werden.

So funktioniert ein dynamischer NFT

Dynamische NFTs funktionieren auf der Grundlage von Smart Contracts, die auf einer Blockchain-Plattform, wie zum Beispiel Ethereum, erstellt werden. Diese Smart Contracts sind programmierbare Verträge, die automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Im Falle von dynamischen NFTs sind diese Bedingungen häufig mit der Veränderung von visuellen oder inhaltlichen Merkmalen des NFTs verbunden.

Die Grundlage für diese dynamische NFTs sind somit Smart Contracts, die so programmiert sind, dass sie auf externe Datenquellen oder Benutzerinteraktionen reagieren.

Einige Beispiele für praktische Anwendungsfälle von dynamischen NFTs sind:

NFTs, die sich basierend auf Echtzeitdaten verändern, wie etwa Wetter, Börsenkurse oder soziale Netzwerke. Sammelkarten oder Blockchain-Gaming-Gegenstände, die im Laufe der Zeit aufgerüstet oder angepasst werden können. Digitale Haustiere oder Avatare, die auf die Interaktionen ihrer Besitzer reagieren und sich entsprechend entwickeln. NFTs, die als Zugangs-Token zu exklusiven Inhalten oder Veranstaltungen dienen und deren Design sich entsprechend der Anzahl der besuchten Veranstaltungen verändert.

Insgesamt können dynamische NFTs somit ein ansprechenderes und personalisierbares Erlebnis für Benutzer bieten, indem sie einzigartige und sich verändernde Inhalte bereitstellen, die auf ihre Besitzer und dessen Umwelt reagieren können.

Diese Projekte arbeiten bereits mit dynamischen NFTs

Adidas ist eines der bekanntesten Unternehmen, das mit der NFT-Kollektion Adidas ALTS eine der größten NFT-Projekte hat, die dynamische Eigenschaften besitzen. Die ALTS NFTs von Adidas dienen als digitale Identitäten und Avatare für ihre Besitzer innerhalb des Adidas-Metaversums. Sie ermöglichen den Zugang zu exklusiven Inhalten, Veranstaltungen und Vorteilen, die nur für Inhaber dieser NFTs verfügbar sind.

Async Art ist eine Plattform, die es Künstlern ermöglicht, dynamische digitale Kunstwerke zu erstellen, zu kaufen und zu verkaufen. Mithilfe des Template-Systems von Async können Künstler Kunstwerke veröffentlichen, die sich durch Sammlerinteraktionen oder nach einem festgelegten Zeitplan verändern.

Moonbirds führte im Dezember 2022 eine Dynamik ein, indem Sammlern erlaubt wurde, neue Hintergründe zu aktivieren. Diese Ästhetik wird im Moonbirds Smart Contract gespeichert, sodass alle Aktualisierungen oder Ergänzungen direkt auf der Blockchain stattfinden.

Pepethereum präsentiert dynamische On-Chain-Pepes, die mit dem Ethereum-Netzwerk interagieren. Diese NFTs passen Pepes Lächeln automatisch an den ETH-Preis an, indem sie Uniswap-Pool-Daten direkt von der Blockchain verfolgen.

Polymorphs ist ein weiteres Projekt, das sich durch sein einzigartiges Merkmal-Scrambling-System auszeichnet und mit NFTs mit dynamischen Eigenschaften arbeitet. Die Polymorphs NFT-Kollektion besteht aus sich ständig verändernden NFTs, die sich von ihren Besitzern auf unterschiedliche Art und Weise verändern lassen. Besitzer können die DNA ihres Polymorphs NFT neu mischen, um das Aussehen, einschließlich der Kleidung und tragbaren Gegenstände, zu verändern.

Dynamische NFTs auf dem Vormarsch

Statische NFTs, die garantieren, dass ein NFT für immer dieselben Eigenschaften besitzt, sind aufgrund ihrer Unveränderlichkeit interessant und für viele Sammler gerade deswegen wertvoll. Dennoch erscheint es wahrscheinlich, dass in Zukunft immer mehr dynamische NFTs auf den Markt kommen, da sie die Funktionen von NFTs grundlegend erweitern können. Insbesondere für Marken, die personalisierte Benutzererlebnisse für ihre Kunden erzeugen möchten, bieten dynamische NFTs deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten als statische. Es wird spannend zu beobachten, wie die heutigen Vorreiter in diesem Sektor mit dynamischen NFTs in den kommenden Monaten experimentieren werden. Vor allem im Blockchain-Gaming-Sektor dürften dynamische NFTS zunehmend eine größere Rolle spielen.