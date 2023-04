NFT-Lending Gamechanger für Non-fungible Token?

DeFi-Anwendungen für Non-fungible Token werden immer populärer. Insbesondere durch Lending könnte frisches Kapital in den NFT-Markt kommen.

In den vergangenen Monaten ist die Integration von Non-fungible Token im DeFi-Bereich rasant vorangeschritten. Die Kombination von NFTs und dezentralen Finanzanwendungen eröffnet neue Möglichkeiten im Krypto-Space: Bruchteile von NFTs lassen sich auf dezentralen Börsen handeln oder NFTs für Staking verwenden. Einer der DeFi-Sektoren, in denen NFTs besonders beliebt geworden sind: Lending.

Was ist NFT-Lending?

NFT-Lending beschreibt, dass jemand einen NFT verleiht, um Zinsen zu erhalten oder dass jemand einen NFT als Rücklage verwendet, um einen Kredit aufzunehmen. Der Prozess ist somit ähnlich wie beim Verleihen von Geld, mit dem Unterschied, dass es hier um digitale Vermögenswerte in Form von NFTs geht.

Um das Konzept besser zu verstehen, ein einfaches Beispiel: Anna besitzt einen Non-fungible Token. Um ausreichend Geld für den Kauf eines neuen Laptops zur Verfügung zu haben, möchte sie den Wert ihres NFTs nutzen, ohne verkaufen zu müssen. Dazu wendet sie sich an eine Plattform, auf der sie NFTs verleihen kann. Anschließend hinterlegt sie diesen dort als Sicherheit und erhält im Gegenzug einen Kredit in Form von Kryptowährungen, etwa Ethereum oder Stablecoins.

Während der Kreditlaufzeit zahlt Anna Zinsen an den Kreditgeber. Kann sie den Kredit vollständig zurückzahlen, wird ihr NFT-Kunstwerk an sie zurückgegeben. Sollte Anna nicht in der Lage sein, den Kredit zurückzuzahlen, hat der Kreditgeber das Recht, den NFT zu beschlagnahmen und zu verkaufen, um eventuelle Verluste auszugleichen.

Eine andere Lending-Anwendungsform von Non-fungible Token besteht im Krypto-Gaming. Ein Spieler könnte seine Ingame-Gegenstände an einen anderen Spieler verleihen und im Gegenzug Zinsen erhalten. Beispielsweise könnten Gamer dadurch Skins für kurze Zeit ausleihen oder seltene Waffen an andere Spieler verleihen.

NFT-Lending eröffnet somit unter anderem neue Möglichkeiten, den Wert digitaler Vermögenswerte zu nutzen und somit die Flexibilität für NFT-Besitzer zu erhöhen.

NFT-Lending boomt

In jüngster Zeit ist das Interesse vieler User von Non-fungible Token-Krediten stark gestiegen, wobei ParaSpace und NFTfi die Szene derzeit dominieren. ParaSpace konnte seine Userzahl am stärksten ausbauen und ist derzeit die Nummer Eins im NFT-Lending-Sektor.

Wöchentliche Nutzerzahlen im NFT-Lending-Sektor | Quelle: Messari.io

Insgesamt ist die Nutzerzahl im gesamten NFT-Lending-Sektor mit etwas mehr als 2.000 Usern pro Woche immer noch gering. Sie konnte sich jedoch im Vergleich zum Anfang des Jahres fast verzehnfachen. Zudem ist das Kreditvolumen gegenüber den Tiefstständen von Mitte 2022 um fast das Dreifache gestiegen und belief sich in den letzten sechs Monaten auf über 200 Millionen US-Dollar. Für den Löwenanteil des Volumens waren die NFTs des Board Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club und der Cryptopunks verantwortlich.

Darüber hinaus dürfte sich die jüngste Zunahme der Handelsaktivitäten im gesamten NFT-Sektor positiv auf den Lending-Markt ausgewirkt haben. Da mehr NFTs mit entsprechenden Wertsteigerungen gehandelt werden, suchen NFT-Besitzer nach Möglichkeiten, Liquidität freizusetzen, indem sie sie als Sicherheiten für Kredite verwenden. Allerdings birgt Lending mit Non-fungible Token ebenfalls einige Risiken. Kreditgeber können die Sicherheiten bei Kreditausfällen schließlich beschlagnahmen und verkaufen. Viele NFT-Lending-Plattformen unterstützen daher lediglich das Lending von sehr bekannten und wertvollen Sammlungen.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eToro, der weltweit führenden Social-Trading-Plattform. (81% der CFD-Retail-Investoren verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter