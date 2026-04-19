Bitcoin gewinnt an Momentum, während sich die Marktbedingungen verbessern. Mehrere Indikatoren zeigen, dass sich der Markt auf die nächste größere Bewegung vorbereitet.

Der Bitcoin-Kurs gewinnt wieder an Stärke und rückt damit erneut in den Fokus der Anleger. Nach einer längeren Phase mit Unsicherheit und schwachem Momentum zeigen sich erste klare Verbesserungen im Markt. Gleichzeitig liefern mehrere Daten Hinweise darauf, dass sich im Hintergrund eine neue Phase aufbaut, die für die kommenden Wochen entscheidend werden könnte.

Kapital kehrt zurück – Markt öffnet sich wieder

Der Bitcoin-Kurs konnte zuletzt in die Richtung von 76.000 US-Dollar steigen und hat sich damit deutlich von den vorherigen Tiefs gelöst. Die Bewegung kam in einer Phase zustande, in der mehrere Faktoren gleichzeitig unterstützend wirkten. Dazu zählen ein schwächerer US-Dollar, eine kurzfristige Entspannung im geopolitischen Umfeld sowie eine zuvor aufgebaute Unterbewertung.

Wichtiger als der reine Kursverlauf ist jedoch das Verhalten der Marktteilnehmer in den vergangenen Wochen. Über einen Zeitraum von rund zwei Monaten lag das Handelsvolumen bei Bitcoin konstant über dem der Altcoins. Dieses Muster ist typisch für Phasen, in denen Risiko reduziert wird. Kapital konzentriert sich auf Bitcoin, während spekulativere Assets gemieden werden.

Handelsvolumen im Krypto-Markt / Quelle:

Historisch trat genau dieses Verhalten häufig in der Nähe von Zyklustiefs auf. In solchen Phasen verschwinden kurzfristige Marktteilnehmer aus dem Markt. Übrig bleiben Investoren mit längerem Zeithorizont, die weniger aktiv handeln und Positionen aufbauen.

Inzwischen zeigt sich eine Veränderung. Das Volumen im Altcoin-Bereich beginnt wieder zuzunehmen. Diese Entwicklung ist deshalb relevant, weil sie zeigt, dass Kapital nicht mehr ausschließlich defensiv positioniert ist. Marktteilnehmer beginnen wieder, Risiko einzugehen und Kapital breiter im Markt zu verteilen. Solche Verschiebungen sind oft der erste Schritt, bevor sich eine neue Dynamik im Gesamtmarkt entwickelt.

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Indikator zeigt klare Veränderung

Ein genauer Blick auf die Marktindikatoren zeigt, dass sich die Situation verbessert hat, ohne dass bereits ein klarer Aufwärtstrend entstanden ist. Ein zentraler Indikator in diesem Zusammenhang ist der Bitcoin Bull Score Index. Dieser Indikator kombiniert verschiedene Faktoren wie Nachfrage, Liquidität, Preisstruktur und Marktverhalten zu einem Gesamtwert. Ziel ist es, ein Gesamtbild darüber zu geben, ob sich der Markt eher in einer bullischen oder schwachen Phase befindet.

Der Index liegt aktuell bei rund 40 Punkten und damit auf dem höchsten Niveau seit Oktober 2025. Das zeigt eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den vergangenen Monaten. Trotzdem befindet sich der Markt weiterhin im neutralen Bereich. Zur Einordnung: Werte oberhalb von 60 stehen in der Regel für starke Aufwärtsphasen, in denen Nachfrage klar dominiert. Werte deutlich unterhalb von 40 zeigen Phasen, in denen Unsicherheit und Verkaufsdruck überwiegen.

Bitcoin: Bull Score Index / Quelle:

Der aktuelle Bereich beschreibt eine Übergangsphase. Verkäufer haben an Einfluss verloren, gleichzeitig fehlt die Stärke auf der Käuferseite, um den Markt klar nach oben zu treiben. Angebot und Nachfrage bewegen sich aktuell in einem Gleichgewicht.

Die Entwicklung der letzten Monate bestätigt dieses Bild. Der Index bewegte sich in einer breiten Spanne, fiel zwischenzeitlich deutlich zurück und konnte sich erst zuletzt stabilisieren. Dass er sich nun langsam nach oben arbeitet, zeigt eine schrittweise Verbesserung der Marktbedingungen. Was Anleger jetzt beim Bitcoin-Kurs beachten müssen, haben wir hier analysiert: Gelingt den Bullen der Ausbruch?

Druckzone auf der Oberseite: Hier wird es schwierig

Während sich die Struktur im Hintergrund verbessert, bleibt die technische Ausgangslage angespannt. Der Bereich um 76.800 US-Dollar stellt aktuell die wichtigste Hürde dar. Dieses Niveau entspricht dem realisierten Preis vieler Marktteilnehmer. Das bedeutet, dass viele Investoren ihre Positionen in diesem Bereich aufgebaut haben. Sobald sich der Kurs diesem Niveau nähert, steigt die Bereitschaft, Positionen zu schließen. Anleger, die zuvor im Minus waren, nutzen die Gelegenheit, um auszusteigen. Dadurch entsteht zusätzlicher Verkaufsdruck. Dieses Verhalten war bereits zu Beginn des Jahres zu beobachten. Damals wurde eine Erholung genau an diesem Niveau gestoppt. Eine ähnliche Entwicklung ist auch jetzt möglich, falls sich das Verkaufsinteresse weiter verstärkt.

Bitcoin: Exchange Inflow / Quelle:

Zusätzlich zeigen On-Chain-Daten eine klare Veränderung. Die Zuflüsse auf Börsen sind zuletzt deutlich angestiegen. In der Spitze wurden rund 11.000 Bitcoin pro Stunde transferiert, der höchste Wert seit Ende 2025. Solche Bewegungen gelten als Warnsignal, da Marktteilnehmer ihre Coins häufig vor einem Verkauf auf Börsen transferieren. Ein vergleichbares Szenario zeigte sich im März. Damals führten steigende Zuflüsse innerhalb kurzer Zeit zu einer Korrektur im Markt. Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 67.600 US-Dollar die zentrale Unterstützung. Sollte der Widerstand auf der Oberseite nicht überwunden werden, könnte sich der Fokus schnell wieder auf diese Zone verschieben.

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