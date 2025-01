In diesem Artikel erfährst du: Wieso der Abverkauf der Trump Altcoins den Solana-Kurs korrigieren ließ

Warum die Verkündung einer Bitcoin-Reserve den SOL-Kurs auf neue Höchststände pumpen sollte

Welche Kursmarken auf der Ober- und Unterseite jetzt relevant werden

Die Highspeed-Blockchain Solana (SOL) steigt im Zuge des Trump Fantoken in den letzten Handelstagen deutlich gen Norden und erreichte mit 295 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Seit dem Rücksetzer in den starken Supportbereich um 170 US-Dollar legte der SOL-Kurs damit zwischenzeitlich um 73 Prozent im Wert zu. Zwar kam es in der Folge zu vermehrten Gewinnmitnahmen, mit aktuell 240 US-Dollar taxiert der Kurs jedoch weiterhin in Schlagdistanz zu seinem neuen Höchststand. Solange sich der SOL-Kurs in den kommenden Tagen in der Zone um 220 US-Dollar stabilisieren kann, ist der Blick perspektivisch weiter gen Norden gerichtet. Auf welche Supportmarken Anleger darüber hinaus in den nächsten Tagen achten sollten und welche Kursziele mittelfristig angelaufen werden könnten, verrät diese Kursanalyse.

