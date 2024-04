Magic Eden ist der erfolgreichste NFT-Markt – mit Abstand. Manche erwarten den bisher größten Airdrop von Solana. So qualifiziert ihr euch.

In diesem Artikel erfährst du: Was Magic Eden ist

Warum auf einen Airdrop spekuliert wird

Was über den Airdrop bekannt ist

Wie man sich auf den Airdrop vorbereitet

Auf Solana regnet es Geld. Tensor, Parcl und Co.: Milliarden von US-Dollar werden im April 2024 wieder verschenkt. Eine Plattform, um die es bisher ruhig war: Magic Eden. Es startete auf Solana und vereint als der größte NFT-Marktplatz der Welt mittlerweile einen großen Teil der Handelsaktivität auf sich. Anfang des Jahres hat man ein Punktesystem eingeführt, meist der erste Schritt hin zu einem späteren Airdrop. Manche Influencer versprechen sich in den sozialen Medien bereits den “größten Airdrop” der Geschichte und damit eine gigantische Summe. Nicht ohne Grund: Der Marktplatz Jupiter auf Solana verschenkte 700 Millionen US-Dollar an seine Nutzer, einige bekamen Zehntausende US-Dollar. Können sich bald auch Magic-Eden-Nutzer über ähnlich astronomische Token Airdrops freuen?

