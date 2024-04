In diesem Artikel erfährst du: Warum Solana überlastet ist

Wie die Krise das Netzwerk auf die Probe stellt

Warum das Problem bald behoben werden könnte

Wie Base von der aktuellen Krise profitiert

Die langfristigen Kursaussichten von Solana

Es lief so gut für Solana. Wohin man die letzten Monate schaute, DeFi oder Memecoins: ein explosives Wachstum. Ripple und BNB geflippt, Ethereum in vielen Bereichen überholt, die beste Kursperformance der Top-Coins in 2023, überall Mondprognosen, von 1.000 US-Dollar diesen Bullrun bis 3.200 US-Dollar in 2030. Und jetzt: das böse Erwachen.

Solana liegt mehr oder weniger lahm seit letzter Woche. Fast zwei Drittel aller Transaktionen scheitern, liest man – ein Negativrekord, selbst für die unstete Blockchain. Auf manchen Plattformen beträgt die Fehlerrate 90 Prozent.

Die Stimmung in Teilen der Szene kippt, der Kurs schwächelt. Und die Konkurrenz – vor allem das Ethereum Layer-2 Base – profitiert und droht Solana zu überholen. Hat der Überflieger seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht oder ist die Krise sogar ein guter Zeitpunkt, um nachzulegen?