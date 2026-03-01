Hohe Schulden, wachsender Renditedruck und technologische Umbrüche: Jamie Dimon erkennt Muster, die an die Vorkrisenjahre erinnern. Doch wie würde Bitcoin in einem solchen Szenario reagieren?

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, sieht Parallelen zwischen der heutigen Kreditlandschaft und den Jahren vor der Finanzkrise 2008. Damals führten Risikobereitschaft und lockere Kreditstandards in eine globale Schockwelle. Wenn Dimon heute warnt, einige Akteure würden erneut “dumme Dinge“ tun, ist das mehr als ein Seitenhieb auf Wettbewerber. Diverse Staaten sitzen inzwischen auf Schuldenbergen in Billionenhöhe, allen voran die USA, während künstliche Intelligenz neue Unsicherheiten schafft. In einem solchen Umfeld kann ein externer Schock ausreichen, um das System ins Wanken zu bringen – und damit auch die Frage aufwerfen, wie Bitcoin in einer neuen Krise reagieren würde.

Wie es 2008 zur Eskalation kam

Die Finanzkrise 2008 nahm ihren Ausgang im US-Immobilienmarkt. Banken vergaben massenhaft Hypotheken an Schuldner mit schwacher Bonität, sogenannte Subprime-Kredite. Diese Forderungen wurden gebündelt, verbrieft und an Investoren verkauft. Solange die Immobilienpreise stiegen, schien das System stabil und profitabel. Der Renditehunger überdeckte jedoch die wachsenden Risiken in den Bilanzen.

Kurz nach der Finanzkrise 2008 senkte die US-Notenbank die Leitzinsen drastisch, um das Finanzsystem zu stabilisieren und die Wirtschaft zu stützen / Quelle: FRED

Als die Häuserpreise fielen und viele Kreditnehmer ausfielen, verloren die strukturierten Produkte rapide an Wert. Die Unsicherheit über die tatsächlichen Risiken führte zu einem massiven Vertrauensverlust. Mit der Insolvenz von Lehman Brothers im September 2008 erreichte die Krise ihren Höhepunkt. Kreditmärkte froren ein, Unternehmen bekamen kaum noch Finanzierung, und die Weltwirtschaft rutschte in eine tiefe Rezession. Staaten und Zentralbanken mussten mit gewaltigen Rettungspaketen eingreifen.

Renditedruck und lockere Standards

Dimon erinnert daran, dass auch vor 2008 viele Institute ihre Kreditstandards senkten, um den Nettozinsertrag zu steigern. In Phasen stabiler Konjunktur wächst die Bereitschaft, Risiken zu unterschätzen. Wettbewerb verschärft diesen Effekt zusätzlich, weil Marktanteile und kurzfristige Gewinne im Vordergrund stehen. Genau dieses Muster sieht er heute teilweise wieder. Einige Akteure seien bereit, für etwas mehr Rendite größere Risiken einzugehen.

Besonders im Bereich Private Credit und Leveraged Loans ist in den vergangenen Jahren starkes Wachstum zu beobachten gewesen. Private Credit bezeichnet Kredite, die nicht von klassischen Banken, sondern von spezialisierten Fonds oder Vermögensverwaltern direkt an Unternehmen vergeben werden. Diese Finanzierungen finden häufig außerhalb regulierter Bankbilanzen statt und unterliegen anderen Transparenzanforderungen. Leveraged Loans wiederum sind hochverzinsliche Unternehmenskredite an bereits stark verschuldete Firmen, oft zur Finanzierung von Übernahmen. Beide Segmente gelten als renditestark, bergen jedoch erhöhte Ausfallrisiken, wenn sich die wirtschaftliche Lage eintrübt.

Der Kreditzyklus und die unvermeidliche Überraschung

Kreditmärkte verlaufen zyklisch. In guten Zeiten sinken Ausfallraten, Bewertungen steigen und Risikoprämien schrumpfen. Doch Jamie Dimon warnt ausdrücklich: “In jedem Kreditzyklus gibt es eine Überraschung.“ Niemand wisse im Voraus, wo sie auftauche oder welche Branche sie erfasse.

“Diesmal könnte es die Softwarebranche sein, aufgrund von KI“, so Dimon mit Blick auf die rasanten Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz. KI gilt als disruptive Technologie, die ganze Geschäftsmodelle verändern oder verdrängen kann. Unternehmen stehen vor der Frage, wie sich Automatisierung und intelligente Systeme auf ihre Umsätze und Kostenstrukturen auswirken.

Gleichzeitig wächst die Unsicherheit, welche Tätigkeiten künftig ersetzt werden und welche neuen entstehen. Sollte sich herausstellen, dass Erwartungen überzogen waren oder Investitionen nicht die erhofften Erträge bringen, könnte genau hier die nächste negative Überraschung im Kreditzyklus liegen.

Bitcoin als Produkt der letzten Krise

Bitcoin entstand 2009 im Schatten der Finanzkrise. Im Genesis-Block ist die Schlagzeile “Der Finanzminister steht kurz vor dem zweiten Rettungspaket für Banken“ verewigt. Diese Botschaft verweist auf staatliche Bankenrettungen und expansive Geldpolitik. Die Kryptowährung wurde als dezentrale Alternative zum bestehenden Finanzsystem konzipiert. Ihre maximale Menge ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt.

Diese Knappheit unterscheidet Bitcoin grundlegend von staatlichen Währungen. Während Zentralbanken in Krisen Liquidität ausweiten können, bleibt das Angebot von Bitcoin algorithmisch fixiert. Für viele Investoren ist genau das der Reiz. In Phasen schwindenden Vertrauens in Banken oder Fiat-Währungen rückt das Narrativ vom “digitalen Gold“ in den Vordergrund. Dennoch ist Bitcoin kurz- bis mittelfristig von Marktstimmung abhängig.

Liquidität zählt

Sollte sich der Kreditzyklus deutlich verschlechtern, wäre ein erster Marktschock wahrscheinlich. In akuten Stressphasen verkaufen Investoren oft riskante Anlagen, um Liquidität zu sichern. Auch Bitcoin könnte in einem solchen Szenario zunächst fallen.

Anleger hoffen, dass ein wachsender Teil der globalen Geldmenge langfristig in Bitcoin fließt / Quelle: bitcoincounterflow

Erst in einer zweiten Phase entscheidet sich, wohin Kapital langfristig fließt. Wenn Zentralbanken mit Zinssenkungen und Anleihekaufprogrammen reagieren, steigt die globale Geldmenge. Wenn diese steigt, ist jedoch ein Anstieg des Bitcoin-Kurses nicht automatisch die Folge. Entscheidend ist, ob Investoren diese zusätzliche Liquidität tatsächlich in alternative Assets umschichten. Die zusätzliche Geldmenge schafft lediglich das Potenzial für steigende Preise. Ohne Kapitalzufluss bleibt der Preiseffekt begrenzt.

Gleichzeitig besitzt Bitcoin mit seiner überprüfbaren Knappheit ein strukturelles Merkmal, das es von Fiat-Währungen unterscheidet. Langfristig könnte eine steigende Geldmenge diesem Narrativ Rückenwind verleihen. Dennoch sollten Anleger realistisch bleiben: In einer akuten globalen Finanzkrise dürfte der Preis zunächst unter Druck geraten. Erst wenn sich Märkte stabilisieren und neue Kapitalströme entstehen, könnte sich eine positive Korrelation zu expansiver Geldpolitik wieder entfalten.

Bitcoin im Umfeld wachsender Systemrisiken

Jamie Dimons Aussagen sind kein Beweis für eine bevorstehende Finanzkrise. Sie sind vielmehr eine Erinnerung daran, dass sich Kreditzyklen wiederholen können. Parallelen zur Zeit vor 2008 lassen sich im Nachhinein stets klarer erkennen als im Moment selbst. Rückblickend weiß man, wo Risiken unterschätzt und Fehlanreize ignoriert wurden. Genau deshalb lohnt es sich, Warnsignale ernst zu nehmen, ohne daraus zwangsläufig eine unmittelbare Katastrophe abzuleiten.

Für Anleger bedeutet das vor allem eines: Risikostrukturen im eigenen Portfolio bewusst zu hinterfragen. Wer investiert ist, sollte nicht nur auf mögliche Renditen blicken, sondern auch auf Szenarien, die weniger komfortabel verlaufen könnten.

