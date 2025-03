Bitcoin gilt als das “härteste Geld” auf Erden. Dennoch steckt BTC bei der geringsten Gefahr den Kopf in den Sand. Wie krisensicher ist die Krypto-Leitwährung wirklich?

In unsicheren Zeiten

In diesem Artikel erfährst du: Warum Bitcoin als "spekulativer Vermögenswert" eingestuft wird

Warum Gold als "sicherer Hafen" gilt – und Bitcoin (noch) nicht

Ob sich Gold oder BTC besser als Krisenabsicherung eignen

Wie sich die Portfoliokombination aus Bitcoin, Gold und Aktien auf die Rendite auswirkt

Warum Bitcoin in der Theorie ein besserer Wertespeicher als Gold ist

Entstanden aus der Finanzkrise von 2008 will Bitcoin eine Absicherung gegen eben jene zerstörerische Situationen sein – dafür wurde die Kryptowährung entwickelt. Dezentral abgesichert, vertrauenslose Funktionalität und absolute Begrenztheit auf 21 Millionen Coins: Mit diesen Eigenschaften hebt sich Satoshi Nakamotos Entwicklung von Aktien, Anleihen und sogar Gold ab. Allerdings muss man konstatieren, dass BTC auf Krisen wie beispielsweise den aktuellen Handelskrieg von Donald Trump oft mit einer Kurskorrektur reagiert, ähnlich wie der Finanzmarkt – genau das Gegenteil versprechen aber viele Bitcoiner. Gold hingegen kann seinen Wert in solchen Phasen oft beibehalten oder steigt sogar. Ist Bitcoin wirklich die versprochene Krisenabsicherung? Oder müssen sich Bitcoiner in Zukunft wieder auf das glänzende Edelmetall verlassen?

