Obwohl das Unternehmen Ripple Labs beständig wächst und Woche für Woche namhafte Partnerschaften verkünden kann, fällt der XRP-Kurs erneut unter 1,40 US-Dollar. Auf Jahressicht bedeutet das einen Kursverlust von beinahe 40 Prozent, sodass der Ripple Coin nochmals schlechter abschneidet als Bitcoin. Ein neuer X-Post von Santiment verweist darauf, dass XRP derzeit sogar den größten Anstieg realisierter On-Chain-Verluste seit 2022 verzeichnet.

In der Spitze summieren sich die Verluste auf 908 Millionen US-Dollar innerhalb nur einer Woche. Das historische Rekordlevel wurde vor 39 Monaten mit 1,93 Milliarden US-Dollar erreicht. Hintergrund: Realisierte Verluste entstehen immer dann, wenn Anleger unter ihrem Einstiegspreis verkaufen und gelten daher als Ausdruck von “Angst und Kapitulation”. Was laut Santiment aber Hoffnung machen könnte: “Wenn viele schwache Hände bereits verkauft haben, gibt es möglicherweise weniger Verkäufer, die die Preise weiter nach unten drücken könnten.”

Grundsätzlich tauchen stark ausgeprägte Verlustspitzen auffallend oft in der Nähe von Markt­tiefs auf. Eine vergleichbare Situation war im Krypto-Winterjahr 2022 zu beobachten, denn nach realisierten Verlusten in Milliardenhöhe legte der XRP-Kurs in den darauffolgenden acht Monaten um 114 Prozent zu. Eine Garantie für eine Wiederholung gibt es nicht, aber die Daten legen zumindest nahe, dass extreme Angstphasen das Fundament für kräftige Erholungsrallyes legen. Santiment betont: “Sobald die Verkäufer erschöpft sind, kann schon ein geringer neuer Kaufdruck die Preise nach oben treiben.”

Ex-Ripple-CTO David Schwartz wehrt Zentralisierungsvorwürfe ab

Unterdessen reagierte David Schwartz, früherer CTO von Ripple und einer der Architekten des XRP Ledgers, deutlich auf die jüngsten Zentralisierungsvorwürfe. Die Behauptung von Cyber Capital-Gründer Justin Bons, Ripple Labs könne über die Unique Node List absolute Kontrolle ausüben, sei “objektiv unsinnig”. Es sei in etwa so schlüssig wie die Annahme, ein Miner mit der Mehrheit der Rechenleistung könne einfach so eine Milliarde neue Bitcoin erschaffen.

Die Unique Node List sei lediglich eine Empfehlung, denn jede Node entscheide selbst, welchen Validatoren sie vertrauen würde. Von einer zentralen Autorität könne daher keine Rede sein. Zuvor hatte Bons in einem X-Post gefordert: “Wir müssen alle zentralisierten ‘Blockchains’ ablehnen! Dazu gehören Ripple, Canton, Stellar, Hedera und Algorand.” Das Unternehmen Ripple Labs würde “absolute Macht und Kontrolle” über den XRP Ledger ausüben.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein XRP-Kritiker die Rolle von Ripple Labs hinterfragt – und auch nicht, dass David Schwartz die Vorwürfe persönlich zurückweist. Im Interview mit BTC-ECHO erteilte der Ex-Ripple-Technikchef den Machtkämpfen innerhalb der Krypto-Community eine klare Absage: “Das gesamte Ökosystem muss erfolgreich sein, damit es überhaupt erfolgreiche Unternehmen geben kann. Es gibt also keine Welt, in der Ripple oder der XRP-Ledger erfolgreich sind, aber gleichzeitig Bitcoin und Ethereum und alles andere scheitert.”

Dennoch sei er ein “Freund von Bärenmärkten”, weil dann objektiv schlechte Projekte aus dem Markt gespült werden. Findet derzeit also nur eine gesunde Bereinigung statt, von welcher der Krypto-Sektor langfristig profitieret? Warum sich für Anleger gerade eine hervorragende Chance bieten könnte, um günstig bei Bitcoin oder Altcoin-Projekten mit Substanz einzusteigen, lest ihr hier: “Krypto-Wette: Der beste Zeitpunkt ist genau jetzt!“

