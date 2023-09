Rechtlich haben DAOs in Europa einen schweren Stand. Die EU setzt auf einen Hybrid: die SCE. Was es damit auf sich hat, erklärt ein Experte.

Dezentral, autonom, demokratisch: Das sind die ersten Schlagwörter, die wohl den meisten in den Sinn kommen, wenn sie an DAOs denken. Keine hierarchischen Strukturen, kein Top-Down-Gedanke; dafür ein Computercode, der für Sicherheit sorgt und Mitglieder, die gemeinsam Entscheidungen treffen. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig, das Potenzial: riesig. So ziemlich alles lässt sich über DAOs abbilden.

Das Problem: Die dezentralen Organisationen sind bislang nicht als juristische Personen anerkannt. Dadurch bleiben die rechtlichen Möglichkeiten der dezentralen Organisationen eingeschränkt. Zwar setzen sich Vertreter des Krypto-Space innerhalb der Europäischen Union für eine rechtliche Anerkennung ein, mit der MICA kümmert sich die EU bislang aber eher um den zentralisierten Krypto-Sektor. Eine entsprechende Regulierung liegt in weiter Ferne. Solange behilft Europa sich mit einer Zwischenlösung: der SCE.

