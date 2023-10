Seit Dienstag, dem 3. Oktober, sitzt Sam Bankman-Fried (SBF) auf der Anklagebank in New York. Die USA haben den Prozess gegen den Gründer der insolventen Krypto-Börse FTX eröffnet. Der Vorwurf: Betrug in Milliardenhöhe. Ihm drohen über 100 Jahre Haft.

BTC-ECHO zeigt, was an den ersten Tagen vor Gericht passiert ist und hat sich dazu mit Howard Fischer unterhalten. Der New Yorker Anwalt verbrachte einen Großteil seiner knapp 30-jährigen Karriere mit der Verteidigung und Anklage von Wirtschaftskriminellen, war unter anderem als leitender Prozessanwalt bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commissions (SEC) tätig und verfolgt den Prozess gegen SBF intensiv. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt er, wie valide die Anschuldigungen gegen SBF wirklich sind und welche Strategien die Verteidigung sowie die Staatsanwaltschaft verfolgen. Muss Bankman-Fried tatsächlich für den Rest seines Lebens ins Gefängnis? Oder steht gar ein Freispruch im Raum?

