Ripple (XRP): Weiterhin gefangen in der Seitwärtsrange

Ripple (XRP): Weiterhin gefangen in der Seitwärtsrange

Der Kurs von Ripple (XRP) rangiert in den letzten vier Wochen richtungslos in einer Handelsrange von 20 Prozent. Welche Chartmarken relevant sind, erfährst du in dieser Kursanalyse.