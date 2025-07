Die Kryptowährung Ripple (XRP) legte in den letzten Tagen den Turbo ein. Folgende Kursziele sind für den Altcoin in den nächsten Wochen vorstellbar.

In diesem Artikel erfährst du: Wie es mit dem XRP-Kurs nach dem Ausbruch auf neue Höchststände weitergehen dürfte

Wieso Ripple einer der stärksten Profiteure von der verbesserten Krypto-Regulierung in den USA ist

Welche Kursziele bei Ripple kurz- und mittelfristig vorstellbar sind

Der Kurs von Ripple (XRP) schließt sich der starken Performance von Bitcoin (BTC) an und springt im Wochenvergleich um 25 Prozentpunkte auf aktuell 3,21 US-Dollar gen Norden. Insbesondere in den letzten 24 Stunden legt der XRP-Kurs den Turbo ein und legt zweistellig im Wert zu. Durch den aktuellen Kurssprung fehlen dem Banken-Coin nur noch vier Prozent zu seinem Allzeithoch vom 16. Januar. Diese Kursanalyse verrät die Gründe für die jüngste Kursrallye und wie weit es für Ripple bei einem Sprung auf neue Höchststände in den kommenden Wochen gehen könnte.

