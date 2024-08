Wer Relai, 21bitcoin und Co. nutzt, läuft Gefahr mit hohen Transaktionsgebühren einen Großteil der ersparten Bitcoin zu verlieren. So kannst du dich mit UTXO-Management schützen.

In diesem Artikel erfährst du: Wieso du nicht jeden Bitcoin-Kauf von Relai, 21bitcoin und Co. auf deine Hardware Wallet transferieren solltest

Warum viele Bitcoin-Sparer ihr Geld verschenken

Wie man Bitcoin-Transaktionsgebühren durch geschicktes UTXO-Management spart

Geht es um die Sicherheit der eigenen Bitcoin, haben viele Krypto-Enthusiasten vor allem einen Leitspruch im Sinn: “Not your Keys; not your Coins.” Und sie haben recht: Wer die eigenen Private Keys nicht kontrolliert, der muss einem Drittanbieter blind vertrauen und könnte seine mühsam zusammengesparten Coins durch kriminelle Angreifer oder staatliche Repressionen gegen eine Krypto-Börse verlieren.

Doch den mittels Hardware Wallet verwahrten Bitcoin droht eine ganz andere Gefahr, die viele BTC-Sparer unterschätzen – oder gar nicht kennen. Gefährdet sind vor allem kleine Summen, die in regelmäßigen Abständen zur eigenen Wallet transferiert werden. Was man beachten muss, um die eigenen Bitcoin-Ersparnisse langfristig zu schützen und wie man seine Transaktionen möglichst ökonomisch gestaltet.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden