App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.06 T $
Bitcoin-Kurs118,277.00 $0.45%
Ethereum-Kurs4,547.53 $3.25%
XRP-Kurs3.12 $0.20%
Cardano-Kurs0.971936 $6.78%
Solana-Kurs193.66 $2.91%
Dogecoin-Kurs0.233731 $2.39%
BNB-Kurs857.93 $2.97%
Polkadot-Kurs4.08 $3.56%
IOTA-Kurs0.210722 $3.83%
Official Trump-Kurs9.39 $3.50%
TRON-Kurs0.352266 $1.83%
Stellar-Kurs0.430304 $1.03%

Von Bitcoin über Ethereum bis DeFi Krypto-Millionäre: So baust du dir das Portfolio der Superreichen auf

Wie investieren Krypto-Millionäre – und was kannst du dir abschauen? Wie ein Million-Portfolio aufgebaut wird: von der idealen Gewichtung über taktische Positionen bis zu Profi-Tipps für Einstieg, Absicherung und Rebalancing.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs118,277.00 $0.45 %
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze auf einem Dollarschein symbolisiert, wie Anleger Krypto-Millionäre werden können

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nur wer mit Struktur investiert, kann seinen Reichtum schützen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie ein Million-Krypto-Portfolio nach dem Core-Satellite-Modell aufgebaut wird – inklusive idealer Gewichtung von Bitcoin, Ethereum und Alternativen
  • Mit welchen Profi-Strategien Krypto-Millionäre Timing-Risiken minimieren und Marktchancen gezielt nutzen
  • Wie institutionelle Investoren ihr Vermögen vor Verlusten schützen und gleichzeitig flexibel für Kaufgelegenheiten bleiben
  • Welche bewährten Strategien von Krypto-Millionären du als Privatanleger für dein eigenes Portfolio übernehmen kannst

Wie bauen Krypto-Millionäre ihr Portfolio auf – und welche Strategien machen sie langfristig noch reicher? CoinShares-Research-Chef James Butterfill öffnet den Werkzeugkasten institutioneller Investoren und zeigt, welche Asset-Verteilung, Kauf-Taktik und Sicherheitsarchitektur er bei einem Krypto-Vermögen ab einer Million einsetzen würde. Wer diese Insights kennt, kann sein eigenes Portfolio wie die Profis strukturieren und entscheidende Fehler vermeiden.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine große goldene Bitcoin-Münze ruht auf einer Computerplatine, in deren Nähe drei Miniaturfiguren von Menschen stehen, die den globalen Einfluss der Bitcoin-Technologie symbolisieren.
Besser als Microstrategy Bitcoin-Miner vor Mega-Comeback: Jetzt bei MARA und Co. einsteigen?
Ein Mann in Hemd und Krawatte sitzt an einem Schreibtisch mit mehreren Monitoren, auf denen Aktien- und Bitcoin-Charts zu sehen sind, und stützt seinen Kopf in die Hand, er wirkt verzweifelt.
Alle wollen reich werden – keiner denkt daran, was dann kommtReich durch Bitcoin: Warum man sich das vielleicht gar nicht wünscht
Ein Smartphone zeigt das Logo des NEAR-Protokolls auf seinem Bildschirm an, mit einem verschwommenen Finanzdiagramm aus roten und blauen Balken im Hintergrund, das die Rolle der KI-Technologien im modernen Blockchain-Finanzwesen hervorhebt.
Im Gespräch mit Illia PolosukhinNicht Ethereum oder Solana: Wieso Near Protocol die Blockchain für KI ist
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Chainlink
25.09 $
15.15%
OKB
119.49 $
14.61%
Arbitrum
0.533257 $
11.17%
Sei
0.354229 $
10.90%
Monero
261.96 $
9.16%
Injective
15.33 $
7.12%
Cardano
0.971936 $
6.78%
POL (ex-MATIC)
0.249593 $
6.47%
SPX6900
1.56 $
6.43%
Optimism
0.766846 $
5.82%
Mantle
1.29 $
-2.56%
XDC Network
0.084676 $
-1.39%
KuCoin
13.25 $
-0.97%
NEXO
1.34 $
-0.85%
Flare
0.024428 $
-0.81%
Fasttoken
4.57 $
-0.03%
Dai
0.999817 $
-0.02%
Tether
1.00 $
-0.01%
USDtb
0.999960 $
-0.01%
Polygon Bridged USDT (Polygon)
1.00 $
-0.01%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren