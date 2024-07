In diesem Artikel erfährst du: Alle charttechnischen Informationen zur aktuellen Lage bei Polkadot (DOT)

Welche Chartmarken für Anleger nun relevant sind

Warum der DOT-Kurs vor einer zeitnahen Richtungsentscheidung stehen könnte

Die aktuellen maximalen Kursziele – sowohl negativ als auch positiv

Der Kurs der Layer-0-Blockchain Polkadot (DOT) kommt weiterhin nicht vom Fleck. Positiv zu werten ist hingegen, dass die Bullen den Abverkauf in der Vorwoche kontern konnten und den DOT-Kurs per Tagesschluss zurück in den wichtigen Unterstützungsbereich zwischen 5,44 US-Dollar und 5,72 US-Dollar gehievt haben. Trotz einer schwachen Kursperformance in diesem Handelsjahr verhinderte die Käuferseite in den letzten Handelsmonaten mehrfach einen signifikanten Kurseinbruch unter das Golden Pocket. Mit 45 Prozent Kursabschlag vom Jahreshoch bei 11,89 US-Dollar zeigt Polkadot im Gegensatz zu anderen Altcoins eine relative Stärke. Die Chancen auf eine Erholungsbewegung könnten mit einem Ausbruch aus der Wedge-Formation abermals zunehmen.

Auf welche Kursniveaus die Anleger bei Polkadot in den kommenden Wochen und Monaten achten sollten, wird im Folgenden analysiert.

