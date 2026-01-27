In diesem Artikel erfährst du:
- Wie er mit Bullish die Wall Street ins Visier nimmt
- Mit welchem Altcoin er Hyperliquid verdrängen möchte
- Welche Rolle Ethereum in seiner Investmentstrategie spielt
- Weshalb er insbesondere den DACH-Raum ins Auge fasst
In der Welt der Venture-Capital-Geber gibt es kaum eine Figur, die so polarisiert und gleichzeitig so treffsicher agiert wie Peter Thiel. Einige bezeichnen ihn aufgrund seiner Macht und seiner politischen Einstellung sogar als den “gefährlichsten Mann der Welt”. Der PayPal-Mitgründer und Palantir-Chairman gilt als der Prototyp des konträren Investors. Nachdem er in den vergangenen Jahren zunehmend skeptisch gegenüber Bitcoin wurde und die Kryptowährung als potenzielle geopolitische Waffe bezeichnete, zeigen seine jüngsten Investments im Januar 2026 ein klares Bild. Thiel wettet heute nicht mehr so stark auf das “digitale Gold”, sondern auf eine tiefgreifende Überarbeitung der Grundfeste des Finanzsystems.
