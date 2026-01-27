Peter Thiel gilt aufgrund seiner frühen Beteiligungen an Facebook, Palantir und Co. als visionärer Investor. Auf diese Krypto-Projekte setzt der kontroverse Libertär heute.

Peter Thiel: In diese Krypto-Projekte investiert “der gefährlichste Mann der Welt”

Peter Thiel: In diese Krypto-Projekte investiert “der gefährlichste Mann der Welt”

In diesem Artikel erfährst du: Wie er mit Bullish die Wall Street ins Visier nimmt

Mit welchem Altcoin er Hyperliquid verdrängen möchte

Welche Rolle Ethereum in seiner Investmentstrategie spielt

Weshalb er insbesondere den DACH-Raum ins Auge fasst

In der Welt der Venture-Capital-Geber gibt es kaum eine Figur, die so polarisiert und gleichzeitig so treffsicher agiert wie Peter Thiel. Einige bezeichnen ihn aufgrund seiner Macht und seiner politischen Einstellung sogar als den “gefährlichsten Mann der Welt”. Der PayPal-Mitgründer und Palantir-Chairman gilt als der Prototyp des konträren Investors. Nachdem er in den vergangenen Jahren zunehmend skeptisch gegenüber Bitcoin wurde und die Kryptowährung als potenzielle geopolitische Waffe bezeichnete, zeigen seine jüngsten Investments im Januar 2026 ein klares Bild. Thiel wettet heute nicht mehr so stark auf das “digitale Gold”, sondern auf eine tiefgreifende Überarbeitung der Grundfeste des Finanzsystems.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.