Wir bei BTC-ECHO legen Wert darauf, auch mit Krypto-Kritikern zu sprechen. Einer der international bekanntesten Anti-Bitcoin-Verfechter ist Peter Schiff. Wir trafen ihn auf der Blockchance-Konferenz in Hamburg zum Interview.

Kaum jemand anderes ist derart pro Gold und anti Bitcoin eingestellt, wie der amerikanische Ökonom Peter Schiff. Auf Twitter liefert er sich schwere Gefechte mit Bitcoin-Befürwortern, wie unter anderem Michael Saylor und bewirbt gleichzeitig Gold als das ultimative Geld. Im Gespräch hat uns Schiff seine Ansichten über die Krypto-Adoption an der Wall Street, das Verhältnis zwischen Gold und Bitcoin sowie seine Wertschätzung gegenüber der US-Wertpapieraufsicht SEC dargelegt.

Das Interview wurde aus dem Englischen übersetzt.

BTC-ECHO: Wenn, wie Sie sagen, Bitcoin nur heiße Luft ist, dann würde das folglich bedeuten, dass die Wall-Street-Akteure wie BlackRock, die sich immer mehr für Kryptowährungen öffnen, entweder keine Ahnung haben oder verantwortungslos handeln?

Peter Schiff: Menschen spielen in Casinos und verlieren ihr Geld, aber das hindert die Leute nicht daran, Casinos zu eröffnen, weil sie wissen, dass die Menschen ihr Geld verlieren werden. Ich denke, dass an der Wall Street der Grundsatz gilt: Füttere die Enten, solange sie schnattern. Und es gibt schnatternde Enten. BlackRock und Citadel sehen vermutlich, dass FTX verschwunden ist. Die Finanzbranche steht unter Druck und wird untersucht, und das gilt auch für Coinbase. Sie sehen also, dass diese großen Börsen verschwinden, aber die Spieler sind immer noch da. BlackRock und die Wall Street bedienen einfach nur eine Nachfrage.

Das ist schon die ganze Erklärung?

Es ist sogar möglich, dass sie diese Gelegenheit nicht nur ausnutzen, sondern dass sie die Gelegenheit selbst geschaffen haben. Sie könnten möglicherweise mit den Politikern, die gegen Finance oder Coinbase vorgegangen sind, zusammenarbeiten, um die Konkurrenz auszuschalten und jetzt diesen Markt zu übernehmen.

Sie haben möglicherweise Bitcoin für sich selbst gekauft, wissend, dass sie diese Nachrichten auf den Markt bringen würden. Es ist kein Insiderhandel. Sie können im Grunde tun, was sie wollen. Es würde mich also nicht überraschen, wenn Citadel und BlackRock Bitcoin gekauft haben. Erst generieren sie Publicity und wenn die Kurse gestiegen sind, verkaufen sie wieder und verwenden einen kleinen Teil dieser Gewinne möglicherweise, um einen Teil der Kosten für die Schaffung dieser Produkte zu decken. Es ist wie ein Pump-and-Dump-Schema.

Als Edelmetallbefürworter sehen sie stattdessen Gold als das perfekte Geld. Welche Rolle spielt dabei seine physische Beschaffenheit für Sie?

Die physische Existenz ist obligatorisch, dies gilt allerdings nicht zwingend für die Anwendungsfälle Geldanlage und Zahlungsverkehr. Soll bedeuten, dass es sich in der Praxis als wirtschaftlich herausgestellt hat, wenn man Gold in einem Tresor lagert und Besitzurkunden herausgibt. Später konnten wir Gold auch auf Bankkonten hinterlegen und auf diese Weise übertragen. Mit dem Internet und der Blockchain-Technologie können wir Gold noch portabler, teilbarer und zu einem besseren Zahlungsmittel machen.

Dann sind öffentliche Blockchains wie Ethereum oder Cardano ja doch ganz nützlich?

Du kannst es auf einer öffentlichen Blockchain haben, du kannst es auf einer privaten Blockchain haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu tun. Solange man vertrauensvolle Intermediäre hat, die das Gold sicher verwahren, sind solche Gold-Transaktionen schneller und günstiger als Bitcoin-Transaktionen.

Das heißt aber auch ich muss den Mittelsmännern vertrauen, die mein Gold aufbewahren.

Kann jemand dein Gold stehlen? Ja, jemand kann alles stehlen, was du besitzt. Deshalb gibt es auch Versicherungen, die dein Gold versichern. Deine Bitcoin kannst du auch verlieren. Du kannst vergessen, wie du darauf zugreifen kannst. Auch wurden schon sehr oft Bitcoin gestohlen. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Anders als im Zahlungsverkehr mit Intermediären wie Visa, die ich anrufen kann, wenn ich betrogen wurde und die für den Schadensersatz aufkommen. Und für mich ist das größte Risiko bei Bitcoin, dass der Preis zusammenbrechen kann, weil er auf nichts anderem als dem Markt basiert. Niemand braucht Bitcoin im Gegensatz zu Gold.

Wenn man von Schmuck mal absieht, ist die industrielle Nutzung von Gold sehr gering und liegt bei unter 10 Prozent. Der Nutzen ist also doch recht eingeschränkt.

Gold ist das nützlichste Metall im Periodensystem. Gold wird in allen möglichen Dingen verwendet, und der einzige Grund, warum Gold nicht noch mehr verwendet wird, ist, dass es zu teuer ist. Daher muss man minderwertigere Metalle als Ersatz verwenden, wo eine geringere Qualität ausreicht. Für Bitcoin gibt es hingegen keinen Nutzen, auch wahrscheinlich morgen nicht.

Immer mehr Menschen sehen in Bitcoin einen Wertspeicher, vergleichbar mit Gold. Deswegen gibt es auch das Narrativ, dass der Kurs von Gold nicht höher steht, weil es Bitcoin gibt.

Kann sein, ist schwer zu sagen. Ich sehe aber eher die Verbindung zu Tech-Aktien als zu Gold, das passt zum Profil der Investoren besser. Also die Leute, die mit Tech-Aktien spekulieren, Lotterie spielen und Sportwetten abschließen.

Dann hat es also andere Gründe, dass Gold nicht höher vom Kurs steht? Beispielsweise Banken und Notenbanken, die den Kurs bewusst nach unten drücken?

Ja, ich denke, der Goldkurs müsste viel höher stehen. Historisch gesehen ist Gold unterrepräsentiert. Das Beste wäre natürlich, wir würden zurück zu einem Goldstandard kehren. Ich denke, dass wir dann weniger Schulden, einen schlankeren Staat und einen höheren Lebensstandard hätten. Das sage ich nicht nur, weil ich Gold-Investor bin und von steigenden Kursen profitiere.

Kommen wir noch einmal zum Kryptosektor zurück. Das harte Vorgehen der US-Börsenaufsicht gegen die Branche müsste Ihnen eigentlich zusagen, oder?

Ich bin gegen das, was sie tun. Ich möchte die SEC loswerden. Auch denke ich, dass wir keine US-Börsenaufsicht brauchen.