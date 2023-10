Der Memecoin Pepe führt mit einem Wochenplus von knapp 100 Prozent die Altcoin-Rallye am Krypto-Markt an. Was steckt dahinter?

Die Krypto-Rallye ist nach wie vor in vollem Gange. Nachdem Cointelegraph bereits in der vergangenen Woche fälschlicherweise vermeldet hatte, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) dem Bitcoin-Spot-ETF-Antrag des Vermögensverwalters BlackRock stattgegeben habe, kochte die Gerüchteküche rund um das Anlageprodukt auch in dieser Woche hoch. So sorgte das vermeintliche Auftauchen des Handelskürzels IBTC – des BlackRock Bitcoin Spot ETF namens iShares – auch in dieser Woche für eine Kurs-Rallye.

Wenngleich sich kurz darauf herausstellte, dass das Kürzel bereits seit Monaten gelistet ist und das vermeintliche Auftauchen damit ein Non-Event war, straften Anleger:innen das wider Erwarten nicht ab. Im Gegenteil: Am heutigen Handelstag verzeichnet der gesamte Krypto-Markt ein Plus von 2,7 Prozent, die Gesamtmarktkapitalisierung liegt damit zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1,322 Billionen US-Dollar. Der größte Profiteur? Nicht Bitcoin, sondern der Memecoin Pepe.

Pepe führt die Krypto-Rallye an

Der Memecoin Pepe im 7-Tages-Chart. Quelle: Coinmarketcap.com

Mit einem Wochenplus von 21,5 Prozent schafft es Bitcoin noch nicht einmal in die Top 10 der größten Gewinner am Krypto-Markt. Angeführt wird die Rangliste vom totgeglaubten Memecoin Pepe, der im 7-Tage-Vergleich ein Plus von stolzen 93,3 Prozent verzeichnet. Der Grund? Wohl ein gigantischer Token-Burn, den das Entwickler-Team hinter der Spaß-Kryptowährung auf X (ehemals Twitter) verkündete. So habe das Team 6,9 Billionen Token verbrannt. Gegenwert: 6 Millionen US-Dollar. Vom Gesamt-Supply von 420,69 Billionen Token macht das immerhin 1,64 Prozent aus.

Doch Pepe ist nicht der einzige Altcoin, der im Wochenvergleich gewaltig zulegte. Auf Platz 2 der Rangliste steht Mina mit 78 Prozent Plus, auf Platz 3 steht Gala mit 56 Prozent.