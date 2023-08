Für den Kryptomarkt ist es eine der wichtigsten Nachricht dieses Jahres: PayPal launcht in den USA seinen eigenen Stablecoin, den PYUSD. Der größte Bezahldienst der Welt schickt sich an, die Kryptobranche zu erobern. Und hat die besten Chancen. 20 Jahre Erfolgsgeschichte im Rücken, 435 Millionen Nutzer weltweit – mehr als jede Bank. PayPals Vorstoß könnte Krypto für immer verändern – den langsamen Start der Massenadoption einleiten. Doch er ist auch: eine Gefahr. Denn PayPal wirft mit seinem Stablecoin viele wichtige Ideale der Kryptoindustrie endgültig über Bord: Dezentralisierung und Zensurresistenz? Fehlanzeige. Der PYUSD: also ein Grund zum Jubeln – oder zur Sorge? Und was will PayPal überhaupt damit – besonders in Zeiten, in denen US-Regulatoren geradezu Jagd auf Kryptofirmen machen? Eine Spurensuche.

