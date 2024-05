In diesem Artikel erfährst du: Wie stark die Nvidia-Aktie zuletzt an Wert gewinnen konnte

Wie sich KI-Token nach der letzten Nvidia-Bilanz entwickelt haben

Welche Krytowährungen nun steigen könnten

Weshalb Anleger vorsichtig bleiben sollten

Kaum ein Unternehmen an der Börse hat zuletzt so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie der Chip-Konzern Nvidia. Der Hype um KI-Computing führt dazu, dass der Kurs des US-Konzerns kein Halten mehr kennt. Seit Oktober 2022 ist der Wert je Aktie von gut 100 US-Dollar auf aktuell rund 950 US-Dollar gestiegen. Die Rendite überzeugt.

Das entspricht einem Zuwachs von etwa 770 Prozent. Kein anderes Papier unter den sogenannten “Glorreichen Sieben”, zu denen auch Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta und Tesla gezählt werden, kann an diese Zahlen heranreichen.

Kurz bevor Nvidia an diesem Mittwoch seine Ergebnisse für das 1. Quartal 2024 bekannt gegeben wird, ist die Euphorie unter Anlegern groß. So notiert die Aktie aktuell im Bereich ihres Allzeithochs. Gespannt werden die frischen Zahlen allerdings nicht nur von Investoren an der Börse erwartet.

