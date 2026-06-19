Die Dividende zweier Aktien-ETFs soll künftig in Bitcoin investiert werden. Was Franklin Templeton genau damit vor hat.

Die Dividende dieser Aktien-ETFs soll nun in Bitcoin fließen

Die Dividende dieser Aktien-ETFs soll nun in Bitcoin fließen

Franklin Templeton will Dividendenzahlungen aus Aktien künftig automatisch in Bitcoin reinvestieren. Dafür reichte der US-Vermögensverwalter am Donnerstag zwei ETF-Anträge bei der Börsenaufsicht SEC ein, den “Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF” sowie den “Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF”.

Beide Indexfonds investieren in die 500 größten US-Unternehmen. Die Dividende aus den Aktien fließt dann jedoch nicht in zusätzliche Wertpapiere, sondern in Bitcoin. Zum Start am 1. September ist eine Gewichtung von 95 Prozent US-Aktien und 5 Prozent Bitcoin vorgesehen. Bei den vierteljährlichen Anpassungen wird eine BTC-Allokation oberhalb von fünf Prozent auf 4,5 Prozent zurückgeführt. Zwischen den Rebalancings gilt eine Obergrenze von 20 Prozent für den Bitcoin-Anteil. Das Konzept basiert auf dem VettaFi US Large-Cap 500 Bitcoin DRIP Index.

Nach Angaben im Antrag umfasste der zugrunde liegende Aktienindex zum 30. April rund 498 Wertpapiere. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Unternehmen reichte dabei von etwa 7,5 Milliarden bis 4,9 Billionen US-Dollar.

Bitcoin werden wohl nicht direkt gekauft

Wichtig: Laut Antrag wird die Dividende nicht direkt am Spot-Markt investiert. Vielmehr kommt die Exposure über ETPs, Futures, Optionen und andere Instrumente. Eine Auswirkung auf den Spot-Markt wäre dennoch möglich, etwa über die BTC Spot-ETFs. Mit EZBC bietet Franklin Templeton sogar ein eigenes Produkt an.

Der jüngste Vorstoß dürfte wohl auf die im April gegründete neue Krypto-Einheit beim Vermögensverwalter zurückzuführen sein. “Franklin Crypto”, so der Name des Teams, soll das bestehende Angebot an Blockchain- und Venture-Capital-Investments verbreitern und die globale Distribution für institutionelle Kunden stärken.