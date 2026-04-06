Der Vermögensverwalter Franklin Templeton baut seine Krypto-Präsenz massiv aus und integriert das Team von 250 Digital in eine neue Spezialeinheit.

Der globale Vermögensverwalter Franklin Templeton erweitert seine Kapazitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte signifikant. Laut einer Pressemitteilung übernimmt die Firma die aktive Krypto-Investmentgesellschaft 250 Digital. Dieser Schritt umfasst die Integration des gesamten Investmentteams sowie sämtlicher liquiden Kryptowährungsstrategien, die zuvor unter dem Dach des CoinFund-Spinoffs geführt wurden.

Im Zuge der Akquisition formiert der Asset Manager die neue Einheit Franklin Crypto. Die Leitung übernehmen Christopher Perkins und Seth Ginns, beide ausgewiesene Veteranen der Krypto-Branche, gemeinsam mit Tony Pecore von Franklin Templeton Digital Assets. Ziel ist es, das bestehende Angebot an Blockchain- und Venture-Capital-Investments zu verbreitern und die globale Distribution für institutionelle Kunden zu stärken.

On-Chain-Abwicklung via Benji-Token

Ein technologisches Highlight der Transaktion stellt die Zahlungsmodalität dar. Franklin Templeton plant, die Übernahme unter Verwendung von BENJI-Token abzuwickeln. Dies markiert einen innovativen Schritt für M&A-Transaktionen im TradFi-Sektor. Der Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX), dessen Anteile als Benji-Token repräsentiert werden, nutzt seit 2021 eine integrierte Blockchain-Technologie zur Aufzeichnung von Eigentumsverhältnissen und zur Transaktionsverarbeitung.

Jenny Johnson, CEO von Franklin Templeton, betont die strategische Relevanz des Deals. Die Akquisition positioniere das Unternehmen in einer exklusiven Gruppe globaler Asset Manager, die über dedizierte, institutionelle Investmentteams für Krypto-Werte verfügen. Per Ende 2025 verwaltete Franklin Templeton bereits rund 1,8 Milliarden US-Dollar in digitalen Assets, während das verwaltete Gesamtvermögen der Gruppe per Februar 2026 bei über 1,7 Billionen US-Dollar lag.

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Fokus auf aktiven Investmentstrategien

Die Einbindung von 250 Digital soll die Expertise im Bereich des aktiven Managements innerhalb des volatilen Krypto-Marktes vertiefen. Christopher Perkins sieht den Zeitpunkt der Akquisition als Bestätigung für den “institutionellen Moment” der Anlageklasse. Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Damit festigt Franklin Templeton die seit 2018 bestehende Strategie, Tokenomics-Forschung und Data Science tief in die institutionelle Vermögensverwaltung zu integrieren.