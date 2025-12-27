Neuer Meilenstein erreicht! Wallstreet setzt auf XRP

Die XRP ETFs sind die derzeit beliebtesten Krypto-Indexfonds. Das könnte den Ripple-Kurs beflügeln.

Während die etablierten Krypto-Indexfonds auf Bitcoin- und Ethereum-Basis dieser Tage eher einem Trauerspiel gleichen, schreibt XRP eine andere Geschichte. Seit ihrer Auflage Mitte November gab es keinen Tag, an dem die Flows in die Indexfonds negativ waren.

Zuletzt hat sich das Tempo der Zuflüsse zwar verlangsamt. In der vergangenen Woche waren es aber immer noch rund 52 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Letzte Woche flossen 188 Millionen US-Dollar aus den Bitcoin ETFs und 95 Millionen US-Dollar aus den Ethereum ETFs. Mit anderen Worten: Die Wall Street setzt auf XRP.

XRP ETF von Franklin Templeton schreibt Geschichte

Dabei schreibt insbesondere der Franklin Templeton ETF eine Rekordgeschichte nach der anderen. Zuletzt hat der Indexfonds ein Fondsvolumen von 191 Millionen US-Dollar überschritten und hält jetzt über 100 Millionen XRP, ein Meilenstein für den Ripple Token. Insgesamt halten die Assetmanager XRP im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar in ihren Büchern. Bei einer Marktkapitalisierung von 112 Milliarden US-Dollar entspricht das bereits 1,1 Prozent des gesamten Ripple-Marktes – wohlgemerkt nach nur etwas mehr als einen Monat nach dem Start der Finanzprodukte.

Kein Zweifel: Die institutionelle Nachfrage stützt den Kurs des Ripple Tokens, der im vergangenen Monat zwar rund zehn Prozent gefallen ist, ohne die institutionelle Nachfrage deutlich mehr nachgegeben hätte.

Ripple auf 1.000 US-Dollar? Wahnwitzige Prognose

XRP ist in den Augen seiner Befürworter der Coin mit dem größten Potenzial für die Zukunft. Immer wieder kursieren in den sozialen Medien ambitionierte XRP-Prognosen, die drei- oder gar vierstellige Kursziele für den Ripple Coin nennen. Nun schließt sich dem Trend ausgerechnet YoungHoon Kim an, der sich selbst als den “intelligentesten Menschen der Welt” bezeichnet. Nach eigenen Angaben soll er einen IQ von 276 besitzen. In einem X-Post gibt er jetzt eine aberwitzige Kursprognose ab: “XRP könnte in den nächsten zehn Jahren potenziell auf 1.000 US-Dollar steigen”. Das entspräche einem Kurszuwachs von spektakulären 53.000 Prozent, denn aktuell handelt der Ripple Coin bei nur 1,85 US-Dollar.

