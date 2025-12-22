- Mit dem Launch des ersten XRP Spot ETFs in den Vereinigten Staaten gelang Canary Capital das erfolgreichste ETF-Debüt des Handelsjahres 2025. Nun legt sich CEO Steven McClurg fest: Bitcoin habe sein Allzeithoch für diesen Marktzyklus zwar schon erreicht, aber statt den Abschwung mitzumachen, könnte sich der Ripple Coin von der Krypto-Leitwährung entkoppeln.
- “Wir beobachten einfach die Entwicklung von XRP, während alles andere gerade nach unten geht, und wir bekommen weiterhin jeden Tag Nettozuflüsse und halten uns gut“, erklärt McClurg im Rahmen eines Webinars, an dem auch Ripple-CTO David Schwartz und Bitwise-CIO Matt Hougan teilnahmen. Nach Angaben von SoSoValue flossen seit dem Handelsstart Mitte November bereits 1,07 Milliarden US-Dollar in die XRP-Indexfonds.
- “Es gibt so viele Fortschritte beim XRP-Ledger“, sagt McClurg und fügt hinzu, dass die globalen Kapitalmärkte wirklich verstünden was dort aufgebaut werde. Zwar würden die neuen Spot ETFs zwar die Bitcoin-Dominanz nicht dauerhaft brechen, aber könnten dennoch eine ganz eigene Investmentthese erfüllen.
- Mit den Bitcoin ETFs habe man digitales Gold institutionalisiert, während die Ethereum-ETFs diese These schrittweise auf Smart Contracts ausweiteten. Dagegen wären die XRP Spot ETFs vielmehr eine Wette auf Zahlungsinfrastruktur und reale Finanzsysteme, was sie von den Bitcoin-Zyklen löse und für Wall Street besonders attraktiv mache.
- Das wirkliche Potential der Ripple-Fonds wird womöglich erst in den nächsten Monaten sichtbar. Matt Hougan von Bitwise meint, dass ETFs in einem schwachen Marktumfeld nur selten die Milliardengrenze erreichten. Anstatt dem Momentum hinterherzujagen, scheinen institutionelle Anleger XRP daher als langfristige Anlage zu testen. Mehr über die Zukunft des Ripple Coins lest ihr hier: “Das spricht für und gegen XRP“.
