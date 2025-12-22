XRP unter Druck: Wird der Ripple Coin zum Auslaufmodell?

In diesem Artikel erfährst du:
- Welchen erstaunlichen "sozialen" Vorteil XRP besitzt
- Wie Ripple Labs die Krypto-Welt im Sturm erobert
- Warum das Unternehmen Ripple und die Kryptowährung XRP langfristig getrennt werden könnten
Kaum eine andere Kryptowährung polarisiert so stark wie XRP. Während die einen den Ripple Coin als Schlüsseltechnologie für den globalen Zahlungsverkehr sehen, kritisieren andere das Projekt als stark zentralisiert und vor allem zum Vorteil seiner Gründer konzipiert. Unbestritten ist jedoch: Zwölf Jahre nach den ersten XRP-Trades bringt die Kryptowährung eine Marktbewertung von rund 110 Milliarden US-Dollar auf die Waage. Damit übertrifft sie sogar etablierte Börsengrößen wie die Deutsche Bank, Volkswagen oder Rheinmetall. BTC-ECHO hat die zentralen Argumente von Befürwortern und Kritikern unter die Lupe genommen. Warum der Ripple Coin für viele Anleger besonders reizvoll ist und weshalb er dennoch in den kommenden Jahren an Bedeutung verlieren könnte.
