XRP spaltet Krypto-Anleger weltweit. Warum der Ripple Coin enormes Potenzial entfaltet – aber die interne Konkurrenz zur größten Gefahr werden könnte.

XRP unter Druck: Wird der Ripple Coin zum Auslaufmodell?

XRP unter Druck: Wird der Ripple Coin zum Auslaufmodell?

Das spricht für und gegen XRP

In diesem Artikel erfährst du: Welchen erstaunlichen "sozialen" Vorteil XRP besitzt

Wie Ripple Labs die Krypto-Welt im Sturm erobert

Warum das Unternehmen Ripple und die Kryptowährung XRP langfristig getrennt werden könnten

Kaum eine andere Kryptowährung polarisiert so stark wie XRP. Während die einen den Ripple Coin als Schlüsseltechnologie für den globalen Zahlungsverkehr sehen, kritisieren andere das Projekt als stark zentralisiert und vor allem zum Vorteil seiner Gründer konzipiert. Unbestritten ist jedoch: Zwölf Jahre nach den ersten XRP-Trades bringt die Kryptowährung eine Marktbewertung von rund 110 Milliarden US-Dollar auf die Waage. Damit übertrifft sie sogar etablierte Börsengrößen wie die Deutsche Bank, Volkswagen oder Rheinmetall. BTC-ECHO hat die zentralen Argumente von Befürwortern und Kritikern unter die Lupe genommen. Warum der Ripple Coin für viele Anleger besonders reizvoll ist und weshalb er dennoch in den kommenden Jahren an Bedeutung verlieren könnte.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.