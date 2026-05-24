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Kurs-Update 

SUI setzt auf Stablecoins: Folgt jetzt der nächste Kursschub?

Mit neuen Stablecoin-Funktionen will sich SUI stärker als Infrastruktur für digitale Zahlungen positionieren. Besonders Unternehmen und Entwickler sollen davon profitieren.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine SUI Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Sui belegt aktuell Platz 23 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung

Das Sui Netzwerk hat gebührenfreie Stablecoin-Transfers auf seinem Mainnet eingeführt. Nutzer und Unternehmen können unterstützte Stablecoins künftig versenden, ohne selbst Netzwerkgebühren in SUI bezahlen oder separate SUI-Token halten zu müssen. Dadurch sollen Zahlungen mit digitalen Dollar einfacher und alltagstauglicher werden. Unterstützt werden zum Start unter anderem USDC, FDUSD, AUSD und weitere Stablecoins aus dem Sui-Ökosystem.

Laut Sui beseitigt die neue Funktion eines der größten Probleme bei Blockchain-Zahlungen, da Nutzer keine zusätzlichen Token mehr für Transaktionsgebühren verwalten müssen. Zudem will sich das Netzwerk stärker als Infrastruktur für Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte positionieren. Seit August 2025 wurden bereits Stablecoin-Transfers im Wert von über einer Billion US-Dollar über das Netzwerk abgewickelt. Besonders Unternehmen und Entwickler sollen von den neuen Funktionen profitieren.

Doch kann das neue Angebot der Kryptowährung jetzt zusätzlichen Auftrieb geben?

Sui Struktur & Trend

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der SUI-Kurs zwischen 1,0749 US-Dollar (High der letzten Candles) und 1,0529 US-Dollar (Low). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,0624 US-Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (1,0673 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 4.241.976.604 US-Dollar und bietet Kontext für das Anlegerinteresse.

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA-20 (1,0638), was kurzfristig neutral bis leicht bärisch interpretiert wird. Die Hoch-/Tief-Sequenz zeigt seit dem Spike am 21.05. abnehmende Hochs; kurzfristig dominiert eine Seitwärts- bis leichte Abwärtsstruktur. Unterstützung sehen wir bei 1,0529 US-Dollar sowie 1,0376 US-Dollar, Widerstände bei 1,0749 US-Dollar und 1,0832 US-Dollar.

Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei 53,4 und befindet sich damit in einer neutral bis leicht positiven Mittellage. Das MACD-Histogramm zeigt eine abnehmende Beschleunigung des Aufwärtsdrucks, was kurzfristig für Stabilisierung statt Trendverstärkung spricht.

Sui Volatilität & Risiko

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,155 US-Dollar (Oberband 1,1521 US-Dollar / Unterband 0,9972 US-Dollar), was relativ moderat ist. Marktphase: Konsolidierung mit normaler Unsicherheit, solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt.

Kurzfristige Prognose & Fazit Sui

Kurzfristige Prognose: Neutral bis leicht bärisch — der Kurs bleibt anfällig, solange er unter dem EMA-20 (1,0638) handelt. Unterstützungen liegen bei 1,0529 US-Dollar und 1,0376 US-Dollar; Widerstände bei 1,0749 US-Dollar und 1,1521 US-Dollar (Bollinger-Oberband). Für Dich als Anleger gilt: Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,0749 US-Dollar mit Volumen könnte die Prognose in Richtung 1,21 US-Dollar (Fibonacci) drehen, während ein Bruch unter 1,0529 US-Dollar Abgaben bis ~0,95–0,85 US-Dollar wahrscheinlicher macht.

Im neutralen Szenario liegt das Kursziel zwischen 1,03 und 1,1 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 45 Prozent. Als Trigger nennt die Übersicht einen RSI zwischen 45 und 55, während sich der Kurs seit mehreren Stunden zwischen EMA-20 und dem Widerstand bei 1,0749 US-Dollar bewegt. Zudem wird auf eine Kontraktion der Bollinger-Bänder verwiesen.

Im bullischen Szenario liegt das Kursziel zwischen 1,1 und 1,25 US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Als Auslöser gilt ein RSI über 60 sowie ein Tagesschlusskurs oberhalb von 1,0749 US-Dollar bei erhöhtem Volumen. Zusätzlich müsste der Kurs dauerhaft über dem EMA-20 bleiben.

Im bearischen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,95 und 0,85 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit wird mit 25 Prozent angegeben. Als Trigger nennt die Übersicht einen RSI unter 50 sowie einen Schlusskurs unterhalb der Unterstützung bei 1,0529 US-Dollar. Zudem wird ein negatives MACD-Histogramm mit zunehmender Dynamik erwähnt.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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