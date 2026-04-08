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CME Group baut Krypto-Sparte aus und plant Futures für Avalanche und Sui

Die CME Group baut ihr Krypto-Angebot weiter aus. Neue Futures für Altcoins stehen bereits in den Startlöchern

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt das Logo der CME Group

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kryptowährungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit

Der Derivatemarkt für Kryptowährungen wächst weiter. Die CME Group plant, ihr Angebot um neue Futures auf die Altcoins Avalanche und Sui zu erweitern. Damit reagiert die weltweit größte Terminbörse auf das steigende institutionelle Interesse an digitalen Assets jenseits von Bitcoin und Ethereum.

Konkret sollen sowohl Avalanche- als auch Sui-Futures in das bestehende Krypto-Derivateportfolio aufgenommen werden. Die Produkte richten sich vor allem an institutionelle Investoren, die auf regulierten Märkten handeln wollen. Durch Futures-Kontrakte erhalten sie die Möglichkeit, auf die Kursentwicklung der jeweiligen Kryptowährungen zu setzen oder bestehende Positionen abzusichern. Die Einführung steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben, soll aber voraussichtlich am 4. Mai starten.

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Institutionelles Interesse an Krypto wächst

Mit dem Schritt erweitert die CME Group ihre Krypto-Strategie deutlich. Bislang lag der Fokus vor allem auf Bitcoin und Ethereum. Die geplanten Futures auf Avalanche und Sui zeigen nun, dass auch ausgewählte Altcoins zunehmend in den Fokus institutioneller Anleger rücken.

Sowohl AVAX als auch Sui sind seit Jahresbeginn deutlich gefallen / Quelle: TradingView

Hintergrund ist die wachsende Nachfrage nach regulierten Produkten, die einen sicheren Zugang zum Krypto-Markt ermöglichen. Gleichzeitig gewinnen Netzwerke wie Avalanche und Sui an Bedeutung, da sie auf Skalierbarkeit und neue Anwendungsfälle im Bereich DeFi und Web3 abzielen. Die Aufnahme in das Angebot einer etablierten Börse gilt daher als Signal für eine steigende Relevanz dieser Projekte.

Für den Markt könnte die Entwicklung zusätzliche Liquidität bringen und die Preisfindung verbessern. Zugleich unterstreicht sie, dass sich der Krypto-Sektor weiter in Richtung institutioneller Infrastruktur entwickelt. Ob sich daraus auch nachhaltige Kursimpulse für die betroffenen Assets ergeben, dürfte maßgeblich von der tatsächlichen Nachfrage nach den neuen Produkten abhängen.

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