Ripple-CEO schießt gegen Avalanche-Gründer zurück

Der Avalanche-Gründer hat sich einen Aprilscherz über Ripple erlaubt – und damit den Zorn der XRP-Community geweckt. Brad Garlinghouse konterte lässig.

In diesem Artikel erfährst du: Warum man sich nicht mit der XRP-Community anlegen sollte

Weshalb sich der Avalanche-Gründer ein Eigentor geschossen hat

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So ändern sich die Zeiten. War Bitcoin noch als radikaler Gegenentwurf zu Banken gedacht, streiten sich heute die Gesichter großer Altcoin-Projekte darum, wer der größere Bankenliebling sei. Emin Gün Sirer, Gründer von Avalanche, erlaubte sich zum 1. April einen kleinen Schabernack: “Banken wählen Ripple: Ein Aprilscherz – offensichtlich. Sie nutzen eigentlich Avalanche”. Wohl wissend, dass er damit in ein Wespennest sticht. Denn wenn XRP-Anhänger bei einer Sache keinen Spaß verstehen, dann nicht bei XRP.

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