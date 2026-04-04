Ripple-CEO schießt gegen Avalanche-Gründer zurück

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum man sich nicht mit der XRP-Community anlegen sollte
- Weshalb sich der Avalanche-Gründer ein Eigentor geschossen hat
- Zu welchen Maßnahmen Michael Saylor greift, um Bitcoin wieder auf Kurs zu bringen
So ändern sich die Zeiten. War Bitcoin noch als radikaler Gegenentwurf zu Banken gedacht, streiten sich heute die Gesichter großer Altcoin-Projekte darum, wer der größere Bankenliebling sei. Emin Gün Sirer, Gründer von Avalanche, erlaubte sich zum 1. April einen kleinen Schabernack: “Banken wählen Ripple: Ein Aprilscherz – offensichtlich. Sie nutzen eigentlich Avalanche”. Wohl wissend, dass er damit in ein Wespennest sticht. Denn wenn XRP-Anhänger bei einer Sache keinen Spaß verstehen, dann nicht bei XRP.
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden