Die Krypto-Börse steht kurz vor Ablauf der MiCA-Übergangsfrist weiter ohne EU-Lizenz da. Was Kunden jetzt wissen müssen und warum Panik trotzdem fehl am Platz ist.

2 Tage vor dem MiCA-Aus: Das müssen Binance-Nutzer jetzt wissen

2 Tage vor dem MiCA-Aus: Das müssen Binance-Nutzer jetzt wissen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Binance zieht MiCA-Antrag in Griechenland zurück und plant neue Zulassung in einem anderen EU-Staat. â³

Ab 1. Juli dürfen nicht autorisierte Anbieter in der EU keine Krypto-Dienste mehr anbieten. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Für Binance-Kunden in der Europäischen Union wird es ernst. Ab dem 1. Juli endet die Übergangsfrist unter der europäischen Krypto-Regulierung MiCA. Anbieter ohne entsprechende Zulassung dürfen Krypto-Dienstleistungen in der EU dann nicht mehr wie bisher anbieten. Binance hat den eigenen MiCA-Antrag in Griechenland inzwischen zurückgezogen – das hat die Exchange gegenüber BTC-ECHO bestätigt – und will die Zulassung nun in einem anderen EU-Mitgliedstaat beantragen.

Für Nutzer klingt das zunächst dramatisch. Die wichtigste Botschaft lautet aber: Die Coins sind nicht plötzlich weg und Binance wird nicht über Nacht weltweit geschlossen. Trotzdem sollten Kunden die Lage ernst nehmen.

Was genau ist eigentlich passiert?

Binance hatte über die griechische Finanzaufsicht HCMC eine MiCA-Lizenz angestrebt. Mit einer solchen Zulassung könnte ein Anbieter Krypto-Dienstleistungen grundsätzlich in der gesamten EU anbieten. Kurz vor Ablauf der Übergangsfrist hat Binance den Antrag in Griechenland jedoch zurückgezogen. Das Unternehmen begründet den Schritt mit dem Stand und dem Zeitplan des dortigen Verfahrens.

Eine MiCA-Lizenz liegt Binance damit vorerst nicht vor. Ab dem 1. Juli müssen Krypto-Dienstleister in der EU entweder nach MiCA autorisiert sein oder ihre Aktivitäten geordnet zurückfahren. Alte nationale Registrierungen reichen dann nicht mehr aus, um europaweit normal weiterzumachen.

Binance betont zwar, Europa weiter als wichtigen Markt zu sehen und in den kommenden Monaten eine Zulassung in einem anderen EU-Mitgliedstaat anstreben zu wollen. Für den Stichtag 1. Juli hilft das Kunden aber nur begrenzt. Ohne Lizenz darf Binance EU-Nutzern nicht mehr dieselben Dienste anbieten wie bisher.

Was bedeutet das für Binance-Kunden?

Die gute Nachricht zuerst: Binance selbst schreibt, dass die Vermögenswerte der Nutzer sicher und weiterhin zugänglich bleiben sollen. Kunden müssen also nicht davon ausgehen, dass ihre Coins am 1. Juli plötzlich eingefroren oder verschwunden sind. Die Börse kündigt außerdem an, betroffene Nutzer direkt per E-Mail und in der App über nächste Schritte, mögliche Optionen und relevante Fristen zu informieren.

Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist die klare Vorgabe der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA. Nicht autorisierte Krypto-Dienstleister müssen ihre EU-Aktivitäten geordnet herunterfahren. Sie dürfen keine neuen EU-Kunden mehr aufnehmen und keine Marketingaktivitäten mehr betreiben.

Bestehenden Kunden dürfen Dienste nur noch so weit angeboten werden, wie es für einen geordneten Ausstieg notwendig ist. Dazu zählen etwa der Verkauf oder Transfer von Krypto-Assets, die Umverteilung von Beständen oder die Schließung bestehender Positionen. Die Verwahrung von Kundengeldern darf nur so lange fortgeführt werden, wie es für diesen geordneten Rückzug nötig ist.

Kurz gesagt: Auszahlungen und Abwicklung sollen möglich bleiben. Ein normaler Weiterbetrieb ist ohne MiCA-Lizenz aber nicht vorgesehen.

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Welche Produkte sind betroffen?

Besonders relevant wird die Unterscheidung zwischen einfachen Beständen und aktiven Produkten. Wer nur Bitcoin, Ethereum oder andere Coins auf Binance liegen hat, dürfte vor allem prüfen müssen, ob und wann ein Transfer auf eine andere Plattform oder in eine eigene Wallet sinnvoll ist.

Komplizierter wird es bei Produkten, die über reine Verwahrung hinausgehen. Dazu zählen etwa Staking, Earn-Produkte, offene Orders, Derivate oder laufende Positionen. Hier dürfte Binance konkrete Fristen und Einschränkungen kommunizieren müssen. Denn neue Geschäfte oder ein normaler Weiterbetrieb solcher Dienste passen kaum zu dem, was die ESMA für nicht autorisierte Anbieter nach dem 1. Juli vorsieht.

Kunden sollten deshalb nicht nur auf den Kontostand schauen, sondern auf jedes einzelne Produkt. Liegen Coins einfach im Spot Wallet? Gibt es laufende Earn-Produkte? Sind Positionen offen? Gibt es gestakte Assets? Je komplexer das Produkt, desto wichtiger ist es, die offiziellen Hinweise von Binance genau zu lesen.

Kein Grund zur Panik

Die wichtigste Regel lautet: Nicht in Panik verfallen, aber handlungsfähig bleiben. Wer Binance nutzt, sollte jetzt die offiziellen E-Mails und In-App-Mitteilungen prüfen. Dabei gilt besondere Vorsicht vor Phishing. In solchen Situationen versuchen Betrüger oft, Unsicherheit auszunutzen. Binance weist selbst darauf hin, dass das Unternehmen Nutzer nicht telefonisch kontaktiert und niemals nach Passwörtern, 2FA-Codes oder Private Keys fragt.

Sinnvoll ist außerdem, rechtzeitig Alternativen zu prüfen. Wer weiter aktiv handeln möchte, sollte sich ansehen, welche Anbieter bereits unter MiCA zugelassen sind. Die ESMA rät Nutzern ausdrücklich, zu prüfen, ob ihr Anbieter im Register autorisierter Krypto-Dienstleister steht. Entscheidend ist dabei nicht nur der Markenname, sondern die konkrete rechtliche Einheit, mit der Kunden den Vertrag haben. Will man seine Krypto-Assets auf eine andere Exchange transferieren lohnt sich ein Anbietervergleich, schließlich locken die Krypto-Börsen derzeit mit Einzahlungsprämien.

Für langfristige Holder bleibt Self Custody eine weitere Option. Wer seine Coins selbst verwahrt, ist nicht von der Lizenzsituation einer Krypto-Börse abhängig. Dafür trägt man aber die volle Verantwortung für Seed Phrase, Hardware Wallet und sichere Aufbewahrung. Self Custody löst also ein Plattformrisiko, schafft aber ein eigenes Sicherheitsrisiko.

Was Kunden jetzt tun sollten

Der 1. Juli ist nicht automatisch der Tag, an dem Binance für europäische Kunden komplett verschwindet. Es ist aber der Tag, an dem die Börse ohne MiCA-Lizenz in der EU nicht mehr im normalen Modus operieren darf. Deshalb sollten Nutzer jetzt prüfen: Welche Assets liegen auf Binance – und in welcher Form? Und welche offiziellen Fristen nennt Binance für das eigene Konto?

Wer ohnehin wechseln wollte, sollte den Prozess nicht auf die letzte Minute schieben. Wer seine Coins auf Binance lassen möchte, sollte verstehen, dass die regulatorische Lage ab Juli deutlich anders ist als zuvor. Und wer aktive Produkte nutzt, sollte besonders aufmerksam sein, weil dort Einschränkungen schneller durchgesetzt werden könnten.

Das Europa-Aus von Binance ist letztlich ein klares Signal: Die Zeit der regulatorischen Grauzonen in Europa läuft aus. Für Krypto-Börsen zählt künftig die MiCA-Lizenz. Für Kunden zählt, rechtzeitig zu wissen, wo die eigenen Coins liegen und welche Optionen offenstehen.