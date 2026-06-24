Binance hat seinen MiCA-Lizenzantrag zurückgezogen. Das bestätigt die Krypto-Börse gegenüber BTC-ECHO. Was das für Kunden bedeutet.

Binance hat seinen MiCA-Lizenzantrag zurückgezogen. Nach Informationen eines Brancheninsiders sollen sich sowohl die ESMA als auch die EZB-Chefin in den Genehmigungsprozess eingeschaltet und sich gegen eine Zulassung ausgesprochen haben. Der Grund: Offenbar gibt es Zweifel an der Eignung der griechischen HCMC. Man traue der Finanzbehörde wohl nicht die Aufsicht über die weltgrößte Krypto-Börse zu. Das “Risiko für die Europäische Finanzstabilität” sei zu groß gewesen, so die Quelle.

Binance bestätigt Rückzug des Antrages

BTC-ECHO bat Binance um Stellungnahme zu dem Sachverhalt. Die Antwort: “Binance hat beschlossen, seinen Antrag auf eine MiCA-Lizenz bei der griechischen Kapitalmarktaufsicht (Hellenic Capital Market Commission, HCMC) zurückzuziehen und stattdessen eine Zulassung in einem anderen EU-Mitgliedstaat anzustreben. Sobald wir bereit sind, diesen Mitgliedstaat bekannt zu geben, werden wir dies öffentlich tun.”

Eine Übersicht aller MiCA-regulierten Broker und Börsen findest du hier: MiCA regulierte Krypto-Börsen

Und weiter: “Wir haben diese Entscheidung nach sorgfältiger Prüfung des aktuellen Stands und des Zeitplans des griechischen Verfahrens getroffen – stets mit den Interessen unserer Nutzer im Mittelpunkt. Binance hat über viele Monate hinweg konstruktiv und nach Treu und Glauben mit der HCMC zusammengearbeitet. Da jedoch bis zum Ende der MiCA-Übergangsfrist keine formelle Entscheidung getroffen wurde, haben wir die vorsichtige Entscheidung getroffen, einen anderen Weg einzuschlagen. Dieser bietet unseren Nutzern mehr Klarheit und ermöglicht es uns, unseren langfristigen, rechtskonformen Kurs in Europa fortzusetzen.”

Europa bleibe ein wichtiger Markt für Binance. Das Engagement, unter einem klaren, fairen und harmonisierten MiCA-Regelwerk tätig zu sein, sei unverändert. “Unsere Ambitionen in Europa bleiben dieselben und wir sind zuversichtlich, in den kommenden Monaten eine MiCA-Lizenz zu erhalten”, so die Krypto-Börse gegenüber BTC-ECHO.

“Werden vor dem 1. Juli die notwendigen Maßnahmen ergreifen”

Sollte die Krypto-Börse bis zum 1. Juli keine Erlaubnis vorweisen können, hätte das direkte Konsequenzen für Kunden in Europa. Kürzlich hatte die ESMA eine Guideline veröffentlicht, welche Maßnahmen auf betroffene Krypto-Anleger zukommen.

Eine Übersicht sowie Reviews zu allen MiCA-lizenzierten Dienstleistern findet ihr hier: EU-regulierte Anbieter im Vergleich

Auf unsere Anfrage erklärt Binance: “Wir werden vor dem 1. Juli die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die geltenden Anforderungen einzuhalten. Das bedeutet, dass einige Nutzer betroffen sein könnten. Wir werden diese Nutzer direkt kontaktieren und ihnen klare Informationen zu den nächsten Schritten bereitstellen. Alle Kundengelder bleiben sicher verwahrt.”

Redaktioneller Hinweis: Dieser Beitrag wurde nachträglich bearbeitet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag uns die Antwort von Binance noch nicht vor.