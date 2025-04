Mehr als nur digitales Gold So funktioniert DeFi bei Bitcoin

Zu langsam, zu alt und überholt: Bitcoin steht in der Kritik vieler Altcoin-Fans aufgrund fehlender Anwendungen. Ein neues Protokoll soll das ändern – und ermöglicht DeFi.

So funktioniert DeFi bei Bitcoin

So funktioniert DeFi bei Bitcoin

In diesem Artikel erfährst du: Wie DeFi, Smart Contracts und Zero Knowledge Proofs bei Bitcoin funktionieren

Wie Bitcoin durch Rollups schneller wird

Warum Bitcoin mehr als nur digitales Gold ist

Bei Bitcoin gibt es keinen CEO und auch keine Foundation. Das unterscheidet die Krypto-Leitwährung von vielen Altcoins und macht Bitcoin einzigartig. Dadurch dauern neue Entwicklungen und Verbesserungen länger – immerhin muss die dezentrale Community erst zum Konsens kommen. Ein Protokoll, das an der Weiterentwicklung von Bitcoin arbeitet: Bitcoin OS (BOS). Mit der jüngst veröffentlichten BitSNARK v0.2 will man die Programmierbarkeit von Bitcoin erweitern, ohne das Kernprotokoll zu ändern. Was das für die Blockchain und das Netzwerk bedeutet, hat uns BOS-Gründer Edan Yago verraten.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.