In diversen Artikeln wurden bereits zahlreiche Gründe aufgeführt, warum in den kommenden 12 bis 24 Monaten mit stark steigenden Kursen bei Bitcoin und am Kryptomarkt generell zu rechnen ist. Seien es Bitcoin-ETF-Anträge, Narrative wie Real-World-Asset-Tokenisierung und Gaming oder schlichtweg Zinssenkungen, die zu dieser Einschätzung führen. Lediglich am Rande spielt dabei die stattfindende Krypto-Öffnung der chinesischen Sonderwirtschaftszone Hongkong und in China selbst eine Rolle. Ein großer Fehler, der vor allem durch unseren westlich-zentrierten Blick auf den Kryptomarkt bedingt ist. Die Öffnung Chinas könnte zu einem der meist unterschätzten Kurstreiber im kommenden Bullrun werden. In diesem Artikel soll es daher unter anderem um folgende Aspekte gehen:

Warum China im Kern eine Bitcoin-Nation ist

Welche Rolle Hongkong im Kryptosektor einnimmt und noch einnehmen kann

Warum die chinesische Immobilienblase die Bitcoin-Nachfrage in China verstärken dürfte

Wie eine Legalisierung des Bitcoin-Handels in China ablaufen könnte

Welche Kurseffekte ein China-Comeback auf Bitcoin haben könnte

Bitcoin-Hochburg China