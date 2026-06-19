In diesem Artikel erfährst du:
- Warum bei Ripple ein Abverkauf auf neue Jahrestiefs droht
- Wieso Bitcoins Kursschwäche den XRP-Kurs belastet
- Welche Chartmarken für Anleger jetzt entscheidend werden
Der Kurs von Ripple (XRP) kann sich weiterhin nicht nachhaltig befreien. Die Erholung bis an die 50-Tagelinie wurde von Anlegern für erneute Verkäufe genutzt. Ausgehend vom Wochenhoch bei 1,29 US-Dollar rutschte der Kurs in den letzten Tagen um 12 Prozent auf aktuell 1,13 US-Dollar ab. Die Gefahr einer anhaltenden Schwächephase hat damit wieder zugenommen. Um den Absturz auf neue Jahrestiefs abzuwenden, müssen die Bullen kurzfristig folgende charttechnisch relevanten Marken verteidigen.
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