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XRP-Kursanalyse: Warum es für den Ripple-Coin abwärts gehen könnte

Die Kryptowährung Ripple (XRP) scheitert erneut bei dem Versuch, eine nachhaltige Erholung zu initiieren. Diese Szenarien müssen mit Blick auf den Chart eingeplant werden.

Stefan Lübeck
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XRP-Münze vor rotem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Dem Altcoin Ripple (XRP) droht eine anhaltende Schwächephase

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum bei Ripple ein Abverkauf auf neue Jahrestiefs droht
  • Wieso Bitcoins Kursschwäche den XRP-Kurs belastet
  • Welche Chartmarken für Anleger jetzt entscheidend werden

Der Kurs von Ripple (XRP) kann sich weiterhin nicht nachhaltig befreien. Die Erholung bis an die 50-Tagelinie wurde von Anlegern für erneute Verkäufe genutzt. Ausgehend vom Wochenhoch bei 1,29 US-Dollar rutschte der Kurs in den letzten Tagen um 12 Prozent auf aktuell 1,13 US-Dollar ab. Die Gefahr einer anhaltenden Schwächephase hat damit wieder zugenommen. Um den Absturz auf neue Jahrestiefs abzuwenden, müssen die Bullen kurzfristig folgende charttechnisch relevanten Marken verteidigen.

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