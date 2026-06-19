Die Kryptowährung Ripple (XRP) scheitert erneut bei dem Versuch, eine nachhaltige Erholung zu initiieren. Diese Szenarien müssen mit Blick auf den Chart eingeplant werden.

XRP-Kursanalyse: Warum es für den Ripple-Coin abwärts gehen könnte

XRP-Kursanalyse: Warum es für den Ripple-Coin abwärts gehen könnte

In diesem Artikel erfährst du: Warum bei Ripple ein Abverkauf auf neue Jahrestiefs droht

Wieso Bitcoins Kursschwäche den XRP-Kurs belastet

Welche Chartmarken für Anleger jetzt entscheidend werden

Der Kurs von Ripple (XRP) kann sich weiterhin nicht nachhaltig befreien. Die Erholung bis an die 50-Tagelinie wurde von Anlegern für erneute Verkäufe genutzt. Ausgehend vom Wochenhoch bei 1,29 US-Dollar rutschte der Kurs in den letzten Tagen um 12 Prozent auf aktuell 1,13 US-Dollar ab. Die Gefahr einer anhaltenden Schwächephase hat damit wieder zugenommen. Um den Absturz auf neue Jahrestiefs abzuwenden, müssen die Bullen kurzfristig folgende charttechnisch relevanten Marken verteidigen.

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