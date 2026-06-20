In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Adam Back Bitcoin nicht als reine Erfindung von Satoshi Nakamoto betrachtet
- Welche Rolle die Cypherpunk-Szene und frühe Proof-of-Work-Konzepte für Bitcoins Entstehung spielten
- Warum die Debatte um Satoshis Identität neue Dynamik gewinnt – und welche Argumente Back sowie Peter Todd dagegen anführen
Bitcoin ist nach Ansicht von Adam Back nicht ausschließlich das Werk von Satoshi Nakamoto. Der Kryptograf und Blockstream-CEO verweist auf Entwicklungen innerhalb der Cypherpunk-Szene, die Jahre vor der Veröffentlichung des Bitcoin Whitepapers begonnen hatten. “Es ist kein Geheimnis, dass bereits 1997 versucht wurde, Bitcoin zu entwickeln. Damals hatte das Konzept noch keinen Namen”, schreibt Back. Doch wer steckt hinter dieser ersten Entwicklung? Und muss sich Satoshi Nakamoto den Ruhm um die Erfindung von Bitcoin teilen?
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