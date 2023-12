Steuerbehörden auf der ganzen Welt rüsten in Sachen Steuerbetrug massiv auf – so auch in der DACH-Region. Krypto-Trader, die ihre Aktivitäten bisher noch nicht dem Finanzamt gemeldet haben, stehen somit unter Zugzwang. Im ersten Teil unserer Serie schauten wir, wie Deutschland, Österreich und die Schweiz den Handel mit Bitcoin, Ethereum und Co. steuerlich behandeln. Nun geht es um NFTs sowie Mining und darum, wie Anleger ihre Verluste beim Trading steuerlich geltend machen können. Dazu sprach BTC-ECHO mit Steuerexperte Hendrik Arendt.

Steuererklärung für Kryptowährungen leicht gemacht Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO Vergleichsportal die besten Tools für die automatische und kinderleichte Erstellung von Krypto-Steuerberichten. Zum Steuersoftware-Vergleich