In 2024: So versteuerst du Bitcoin und Co. richtig

In diesem Artikel erfährst du: Wie sich die Krypto-Besteuerung in der DACH-Region unterscheidet

Auf welche Freigrenzen Krypto-Anleger achten müssen

Ab wann Krypto-Trading als gewerblich gilt

Wie der Tausch von Krypto zu Krypto behandelt wird

Wie ein Steuerexperte die Sachlage bewertet

Noch eine Woche, dann endet die Abgabefrist für die Steuererklärung am 2. September. Auch für Krypto-Anleger gilt: Wer mit Bitcoin und Co. handelt, muss Steuern zahlen. Vorbei die Zeiten, in denen Gewinne am Fiskus vorbeimanövriert werden konnten. Doch wie genau wird der Handel mit Krypto eigentlich versteuert? BTC-ECHO wagt einen Vergleich in der DACH-Region und hat dazu mit Steuerexperte Hendrik Arendt gesprochen.

